Captei: Elmano de Freitas é recebido em encontro exclusivo para discutir novo momento do Ceará

Emília Buarque, presidente do LIDE Ceará, anunciou que em breve será realizado um almoço-debate para fazer um balanço dos seis meses de gestão do Governador Elmano de Freitas.

Antes desse evento, Emília Buarque e Sérgio Resende receberam o Governador Elmano de Freitas e a primeira-dama, Lia Freitas, em um encontro descontraído para discutir o novo momento do Ceará e as oportunidades que surgem.

Tudo aconteceu na sexta, 14, no endereço dos anfitriões que tem como cenário um dos hotspots mais lindos da cidade: a Beira Mar de Fortaleza. Fernando Martins trouxe para o espaço sofisticado, uma décor discreta e sóbria.

Legenda: Chef Liliane Pereira + décor de Fernando Martins Foto: Beatriz Boblitz

Por lá, empresários de destaque de diferentes setores da economia. Ouviram e apresentaram ideias ao Governador.

Legenda: Emília Buarque e Elmano de Freitas Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Elmano de Freitas entre convidados de Emília Buarque Foto: Beatriz Boblitz

O encontro foi encerrado com destaque para o Pacto Ceará sem Fome, exposto por Lia de Freitas, que será oficialmente lançado no dia 20 de julho. Empresários do Lide demonstraram apoio ao Pacto e às ações da primeira-dama.

Legenda: Emília Buarque, Elmano e Lia de Freitas Foto: Beatriz Boblitz

Entre conversas e construções de presente e futuro, a Chef Liliane Pereira surpreendeu os convidados com uma combinação de sabores, incluindo cordeiro ao vinho e atum estrelado com banana da terra. Além disso, iguarias como castanhas Nusse e as trufas da Dolce Divino compunham o buffet. Os vinhos portugueses selecionados pela Brava Wine acompanharam as conversas.

Legenda: Liliane Pereira Foto: Beatriz Boblitz

Num Fritz Dobbert, Márcio Campos brindou os convidados com um repertório suave.

Legenda: Emília Buarque e Márcio Campos Foto: Beatriz Boblitz

As imagens captadas por Beatriz Boblitz falam por si. Olha só!

Legenda: Elemano de Freitas Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Governador cumprimenta convidados Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Governador entre convidados Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Pedro Lima, Emília Buarque e Sérgio Resende Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Emília Buarque, Igor e Aline Queiroz Barroso Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Sérgio Resende, Emília Buarque e Tom Prado Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Iuri Colares, Emília Buarque e Régis Medeiros Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Deusmar Queirós e Emília Buarque Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Otacílio Valente e Emília Buarque Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Luiza Diógenes, Cristiano Maia e Emília Buarque Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Jefferson Von Haydin, Emília Buarque e Sérgio Resende Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Paulo Luna, Emília Buarque, Marcus Aragão e Fabrício Martins Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Emília Buarque com Vicente e Danielle Araújo Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Convidados Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Convidados Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Convidados Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Sérgio Resende e Lúcio Carneiro Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Lia de Freitas conversa com Severino Neto e Emília Buarque Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Emília Buarque, Elmano e Lia de Freitas Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Emília Buarque Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Otacílio Valente, Cristiano Maia e Deusmar Queirós Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Elmano de Freitas Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Lia de Freitas Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Convidados Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Lia de Freitas, Ana Maria Studart, Emília Buarque e Aline Queiroz Barroso Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Lia de Freitas e Ana Maria Studart Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Danielle Araújo, Luiza Diógenes e Cristina Carneiro Foto: Beatriz Boblitz

Legenda: Elmano de Freitas, Liliane Pereira e Lia de Freitas Foto: Beatriz Boblitz