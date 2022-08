Fortaleza sensacional, fora da curva

Ainda bem que Lucas Crispim mostrou como se bate uma falta, tipo folha seca do auge do mestre Didi, nos velhos tempos. Uma curva de 45 graus para espanto do goleiro Keillet: Fortaleza 1 a 0. A curva que fez a diferença e provocou a reação espetacular, bem ao estilo do Fortaleza.

Na fase final, Mano Menezes apelou para os titulares. Fez entrar, de uma pancada só, Alemão, Taison, Edesnilson e Renê. Não deu em nada. Vojvoda fez entrar Zé Welison e Hércules. Deu em tudo. Hércules fez 2 a 0.

O Inter, com um jogador a mais, sumiu. O Fortaleza, com um jogador a menos, assumiu. O Leão passou a mandar no jogo, máxime com Moisés e Robson. O terceiro gol do Leão nasceu de uma trama dos dois. Robson fez 3 a 0.

Quem estava com um jogador a mais, o Fortaleza ou o Internacional? Numericamente, o Inter; espiritualmente, o Leão. Alô, Romarinho! Palavrão contra árbitro dá expulsão. Juízo, amigo. Você ia colocando tudo a perder. Fortaleza ganhou seis pontos nos dois primeiros jogos do returno. Ontem foi sensacional. Um time fora da curva. Não é mesmo, Crispim? Mais do que nunca retomou o projeto de sair da zona maldita. Provou que tem futebol, sim, para alcança tal desiderato.