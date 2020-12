Oposição tenta se organizar em meio a baixas na Câmara Municipal

A oposição já se articula para o início da nova legislatura para ocupar espaços e fazer o papel de enfrentamento à gestão Sarto. Uma certeza que se tem, até o momento, é que o grupo será um pouco menor do que o que saiu das urnas. Isso porque na formação do bloco de oposição já são observadas algumas baixas.

A coluna apurou que os dois vereadores do PMB, Wellington Sabóia e Germano Medeiros, devem ocupar as fileiras da base aliada. Outro fator é o vereador reeleito Sargento Reginauro (Pros), que foi um dos opositores ao governo Roberto Cláudio (PDT), e que deve se ausentar da rotina parlamentar para tratamento de saúde.

O vereador eleito Cônsul do Povo Erivaldo Xavier (PSC) é outro que pode ser convencido pela base aliada. Circula nos corredores da Casa que membros da base estariam conversando com vereadores de oposição, numa articulação em curso, para trazer mais nomes da oposição para o grupo. Na contagem preliminar, pelo menos dez nomes devem fazer frente à gestão, e não 12 como era esperado.

Espaços

O vereador Márcio Martins, um dos líderes da oposição, contabiliza dez nomes na lista de opositores neste momento. Um dos desafios, admite ele, é em relação a divisão da oposição a um grupo mais à esquerda e outro mais à direita. Dificilmente esse grupo será articulado.

O desafio do Pros, PT e PSol é a conquista de espaços estratégicos. A oposição terá reunião hoje com o presidente Antônio Henrique para tratar de espaços. O Pros, por exemplo, quer uma vaga na Mesa Diretora por ter sido o segundo partido com mais vagas. A expectativa é que se não forem contemplados, irão lançar o vereador Julierme Sena para a disputa.

Indefinição

Não se tem ainda uma confirmação sobre a postura do Partido dos Trabalhadores na Câmara em relação ao novo governo. A coluna apurou que já teria havido uma conversa preliminar entre Sarto e o PT, como uma espécie de sondagem, para a sigla participar da gestão.

Na semana que vem haverá reunião do diretório do PT, e os membros do partido esperam sinalização do governador Camilo Santana. O que se comenta internamente é que os ataques de Sarto a Luizianne Lins durante a campanha eleitoral deixaram certas marcas.

Indicação

A expectativa é grande entre os vereadores para as conversas do prefeito eleito para a acomodação de parlamentares. Nas contas dos corredores, nomes como Iraguassu Filho (PDT), Didi Mangueira (PDT) e Ésio Feitosa (PSB), líder da gestão Roberto Cláudio, devem ser contemplados. Dr. Porto também pode ser um contemplado.

Postos

Ainda não há sinalizações para os postos considerados estratégicos, como a composição da Mesa Diretora e o comando das comissões. Inclusive não há como fazer a indicação da Mesa se não houver a definição de quem vai ser o líder do prefeito, e isso ainda está em aberto. Apesar da pressa dos parlamentares em ver as suas situações definidas, Sarto tem adotado estilo próprio de deixar a confirmação das definições para o momento final das articulações.