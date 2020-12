Legados e projetos de futuro para o próximo mandato em Fortaleza

O prefeito Roberto Cláudio (PDT) fará, nesta sexta-feira (10), a última reunião de sua gestão com o secretariado. O prefeito eleito, Sarto Nogueira, que assume o cargo no dia 1º de janeiro, estará presente para participar do encontro.

A conversa, apurou a coluna, vai girar em torno de projetos para o futuro. Tudo relativo ao legado da gestão atual e às questões da continuidade dos trabalhos da máquina administrativa estão sendo tratados na transição.

O momento agora é de ouvir os titulares das principais pastas da gestão sobre os projetos que eles avaliam como importantes para a Cidade nos próximos anos e as condições que estão postas para que se possa executá-los.

Legado da gestão

Por ser aliado do gestor atual, Sarto tem já um ponto de partida de sua gestão. Roberto Cláudio deixa a Prefeitura com um conjunto significativo de intervenções urbanas e políticas públicas, que são marcas dos oito anos em que esteve à frente da capital cearense.

Não à toa, ele chega bem avaliado ao último ano de gestão pela maioria da população. Sarto, por outro lado, terá o desafio de imprimir a marca de sua gestão e de construir a sua equipe de trabalho, mesmo que haja remanescentes. É necessário dar cara à gestão. E, mais do que nunca, será cobrado por bons resultados.

Equipe

A montagem da equipe é um dos pontos mais sensíveis da gestão, embora deva ficar por último, admitiu o prefeito eleito em algumas oportunidades. Entre os seus aliados, há expectativas sobre os ocupantes do núcleo da gestão e também dos que vão ser convidados a fazer parte do secretariado. A ansiedade está, principalmente, na Câmara Municipal, onde há necessidade de acomodar as composições políticas. O tempo urge.

Atritos

Ao assumir a Prefeitura, Sarto deixará o comando da Assembleia Legislativa com Evandro Leitão, eleito o novo presidente. E mesmo sem tomar posse, Evandro já começou a sentir a responsabilidade do cargo. Ontem, teve que resolver os atritos entre Vitor Valim (Pros) e Lucílvio Girão (PP). Não é tarefa fácil liderar um grupo de 46 parlamentares, contemplando a todos e cuidando da imagem institucional da Casa parlamentar.

Lenta transição

Vitor Valim vai renunciar ao mandato de deputado para assumir a Prefeitura de Caucaia. Ele está preocupado com o período curtíssimo de transição. O ato de criação da equipe saiu no dia 9, mas, segundo ele, tem prazo curto para começar formalmente. A equipe da nova gestão teria apenas cerca de 10 dias, incluindo os feriados. Ele estuda medidas para acelerar o processo.