Definições da Mesa Diretora da Câmara aguardam secretariado de Sarto

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique (PDT), começou cedo a articular sua recondução ao cargo. Dois dias após a conclusão do segundo turno, que terminou com a eleição de um aliado dele, Sarto Nogueira (PDT), o presidente do Legislativo Municipal convocou os pedetistas eleitos - 10 no total - para uma reunião com Sarto e lá ficou acertado que Henrique seria o candidato governista a permanecer no comando da Casa pelos próximos dois anos. É o presidente do Legislativo o responsável por pautar a agenda do Poder Executivo e dos parlamentares.

Mais cargos

De lá pra cá, muitas conversas, mas ainda há indefinições na formatação da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Além do presidente, há mais 9 cargos diretivos a serem preenchidos, que demandam articulações. O que está travando os avanços na Câmara Municipal é a escolha do novo secretariado do prefeito. Sem saber ainda quais vereadores serão convocados a integrar cargos na gestão, o presidente da Câmara aguarda as sinalizações do Executivo para seguir com o trabalho de montar a Mesa do Legislativo.

PDT no comando

Nos bastidores, o que se diz é que o PDT, partido que fez a maior bancada na Casa, ficará com três vagas. Até o momento, além de Antônio Henrique, é certo que Adail Júnior, atual vice-presidente da Casa, siga no cargo para os próximos dois anos. Os demais cargos estão sendo disputados por partidos.

Na oposição

Com cinco vereadores eleitos, o Pros fez a segunda maior bancada. O raio de influência dos opositores pode chegar a 10 parlamentares, o que aumenta o poder de barganha em relação a ocupar vaga na Mesa. Inicialmente, chegou a ser cogitada uma candidatura de Ronaldo Martins. Uma candidatura que, diante da grande maioria governista, tinha chances limitadas.

Então, os opositores aceitaram compor para ficar com uma vaga na Mesa. O nome indicado é do vereador Julierme Sena, mas o posto ainda está indefinido.

O interesse em ocupar cargos de destaque não fica restrito à oposição. Partidos como PSB, PT e Cidadania, com três vereadores eleitos cada, também querem uma fatia dos espaços.

Indecisão petista

O caso do PT, por sinal, é bem peculiar neste período de véspera da posse do novo prefeito e dos novos vereadores. Os três vereadores eleitos têm inclinação em serem oposição a Sarto. Mas, internamente, algumas correntes divergem e pensam em fazer parte da base de Sarto.

O principal defensor da tese é o governador Camilo Santana. Em entrevista a este Jornal há alguns dias, o chefe do Executivo defendeu não só que o partido integrasse a base de Sarto, como também poderia integrar a gestão indicando cargos. Nesta semana, o PT deverá fechar questão a respeito do assunto.

Últimos dias

Como a posse dos novos representantes ocorre na próxima sexta (1º), as articulações tanto para a formação do secretariado do Executivo como também para a Mesa Diretora da Câmara Municipal, deverão ser concluídas no início desta semana, no máximo até quarta-feira, dia 30.