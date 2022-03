Após quase três décadas de bastidores, Denísio Pinheiro se filia e vai tentar vaga na Assembleia

O novo momento que vive o PSDB no Ceará está sendo materializado no lançamento de nomes que podem não ser propriamente caras novas no ambiente político estadual, mas representam uma renovação em relação a disputa de cargos eletivos.

Após quase 3 décadas como assessor de comunicação de Tasso Jereissati, desde o governo do Estado até dois mandatos no Senado Federal, o jornalista Denísio Pinheiro se filiou e vai tentar usar sua bagagem de trabalho de bastidores com imprensa, entidades da sociedade civil e meio empresarial em busca de uma das 46 cadeiras da Assembleia Legislativa na próxima eleição.

“Compreendo que posso contribuir com minha experiência de vida e profissional, com minha disposição para trabalhar e de enfrentar desafios”, diz o pré-candidato em contato com esta coluna. Ele detalhou os contatos com lideranças de várias áreas.

Recentemente, conforme antecipamos nesta coluna, o partido filiou cerca de 20 nomes com um razoável potencial de votos nas disputas pelas cadeiras de deputado estadual. Compõem o grupo, ainda, nomes como o deputado Gordim Araújo, além de suplentes como Diego Barreto e Ferreira Aragão.

Legendas de olho

A formação do grupo, inclusive, chamou a atenção da ambiência partidária local. Outras legendas ainda estão tentando usar poder de barganha para atrair alguns nomes que já fecharam acordo com o PSDB.

A disputa pelas cadeiras da Assembleia Legislativa deve ser acirrada, pelo que se comenta nos bastidores.