Azul negocia retorno ao Piauí após suspender voos em 2025

O Governo do Piauí e a Azul Linhas Aéreas estão em negociação para o retorno da companhia a Parnaíba, conforme apurou a Coluna.

A Azul deixou de voar para a cidade piauiense no início de 2025, após um enxugamento de rotas no Nordeste que afetou ao menos Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte.

A companhia também encerrou os voos para São Raimundo Nonato no ano passado. O eventual retorno a Parnaíba não seria operado pela sub-regional Azul Conecta.

Já para São Raimundo Nonato, a fonte ouvida pela Coluna indica que a Conecta poderia ser a alternativa. "Talvez a Conecta para São Raimundo Nonato", afirmou.

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Em nota, a Azul confirmou as tratativas. "A Azul informa que mantém diálogo contínuo com o Governo do Piauí para avaliar possibilidades de iniciativas e oportunidades que possam contribuir para o fortalecimento de sua operação, de forma sustentável, no estado."

O Piauí celebrou recentemente a chegada da Latam a Parnaíba, com voos duas vezes por semana para Fortaleza.

O governo estadual também aguarda o início das operações da Gol em Parnaíba e em São Raimundo Nonato. Nesse caso, os voos dependem de ajustes no aeroporto local, porta de entrada para a Serra da Capivara.

Se as negociações com a Azul avançarem, o Piauí poderá ter até três companhias aéreas operando simultaneamente no interior, algo provavelmente inédito em décadas.

Outras negociações regionais

As negociações no Piauí estão associadas a subsídios e descontos de ICMS sobre o querosene de aviação. Com a Latam, o estado aprovou os voos entre Parnaíba e Fortaleza nos moldes da subvenção que o Ceará criou para viabilizar a rota entre Fortaleza e Juazeiro do Norte.

O Rio Grande do Norte seguiu caminho semelhante e terá voos retomados para Mossoró no segundo semestre de 2026.

Avanço da aviação regional no Nordeste

O cenário para a aviação regional no Nordeste é positivo em 2026. No último dia 25 de maio, a Paraíba celebrou o início dos voos da Latam entre Brasília e Campina Grande.

Pela primeira vez, Campina Grande passa a contar com as três principais companhias aéreas nacionais operando simultaneamente.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.