Léo Suricate durante discurso na Assembleia Legislativa do Ceará

PontoPoder

Alece aprova PEC de universalização da internet ‘livre e segura’ e fará homenagem a influenciadores

Proposta recebeu apoio da presidência e do líder do Governo, mas precisou ser modificada para avançar

Marcos Moreira 16 de Outubro de 2025
Foto mostra merenda escolar sendo servida em escola municipal de Fortaleza

PontoPoder

Alece aprova proibição a alimentos ultraprocessados em escolas públicas e privadas no CE; veja lista

Proposta estava parada desde 2023, mas foi aprovada por unanimidade às vésperas da Cúpula Global para a Alimentação Escolar

Marcos Moreira 17 de Setembro de 2025
Foto mostra cerimônia de posse do deputado estadual Léo Suricate na Alece

PontoPoder

Léo Suricate toma posse na Alece com vaia cearense, de tênis e usando terno pela 2ª vez na vida

Suplente assumiu a vaga após Renato Roseno tirar licença por 120 dias

Marcos Moreira 12 de Agosto de 2025
Fotos mostram o deputado estadual Renato Roseno e o influenciador Leo Suricate, respectivamente

PontoPoder

Renato Roseno sai de licença da Alece por 120 dias e será substituído por Léo Suricate

Será a primeira vez que o jovem ativista e influenciador assumirá uma cadeira na Assembleia

Marcos Moreira 11 de Agosto de 2025
PEC pretende dar autonomia aos órgãos ambientais dos municípios, desde que critérios do Coema sejam cumpridos

PontoPoder

Alece aprova PEC que regulamenta atuação de órgãos ambientais nos municípios para licenciamento

Projeto do deputado Renato Roseno tramitou em regime de urgência e foi aprovado em dois turnos nesta quarta-feira (2)

Marcos Moreira 02 de Abril de 2025
técio nunes, psol

PontoPoder

Nomeação de ex-candidato a prefeito para o Governo Evandro expõe racha interno do Psol Ceará

Técio Nunes é presidente do Psol Fortaleza e titular da Coordenadoria Especial de Políticas Sobre Drogas (CPDrogas)

Ingrid Campos, Luana Barros 17 de Janeiro de 2025
Alexandre Uchoa

PontoPoder

Alexandre Uchoa é reeleito para a presidência do Psol Ceará

Partido ainda deve iniciar discussão sobre a eleição de 2024, mas grupo que venceu disputa não descarta aliança em Fortaleza

Luana Barros 18 de Setembro de 2023
Renato Roseno foi alvo de críticas recentes de um ex-filiado do Psol no Ceará, o ator Ari Areia

PontoPoder

De ataques a Renato Roseno a desgastes públicos, entenda a crise que expôs o Psol Ceará

Criado por dissidentes do PT, o Partido Socialismo e Liberdade (Psol) tem enfrentado desafios no Ceará à medida que também aumenta sua participação em cargos eletivos

Igor Cavalcante 19 de Julho de 2023