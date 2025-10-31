Diário do Nordeste
Foto genérica de policial militar, fardado, de frente para prédio da SSPDS em Fortaleza

Segurança

Tenente da PMCE é suspeito de cometer homicídios, e outro oficial é acusado de vender carro roubado

Um policial militar foi indiciado pela Polícia Civil por participar de dois assassinatos, registrados com uma diferença de 26 dias. Já o outro PM foi denunciado pelo Ministério Público por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo

Redação 12 de Agosto de 2025
Vaca

País

Segunda vaca mais cara do Brasil, avaliada em R$ 21 milhões, é clonada em MG

A bezerra que é réplica nasceu há três meses

Redação 13 de Fevereiro de 2025
PRF

Segurança

PRF prende em Fortaleza homem que dirigia carro clonado roubado em Recife

Agentes faziam fiscalização de rotina e notaram alterações na placa do veículo

Redação 06 de Julho de 2024

Segurança

PRF encontra coletes balísticos e munições em carro roubado há 8 meses no Ceará

Condutor teria recebido dinheiro para entregar materiais na região de Sobral

Redação 27 de Janeiro de 2024
carro clonado

Segurança

Médico e companheira são presos por trafegarem em carro de luxo clonado em Itapipoca

Alvos foram autuados por receptação e adulteração de sinal veicular

Redação 19 de Agosto de 2022
operação fiat lux

Segurança

PF e PRF cumprem no CE mandados contra quadrilha responsável por clonar viaturas do Exército

A força-tarefa denominada Operação Fiat Lux ocorre, ao todo, em 11 estados brasileiros

Redação 24 de Fevereiro de 2022
Montagem : a direita uma mão masculina segura um bolo de cédulas de dinheiro, no lado esquerdo um homem preso suspeito de estelionato e lavagem de dinheiro

Segurança

Chefe de organização é preso suspeito de fraudar instituições financeiras em R$ 1,2 milhão

Ação resultou em sequestro de bens e bloqueio de dinheiro e criptomoedas. O homem sustentava uma vida de luxo e ostentava nas redes sociais

Leabem Monteiro e Carol Melo 23 de Dezembro de 2021
Cena de O Clone com Giovanna Antonelli e Murilo Benício

Zoeira

Novela 'O Clone', da Globo, será reprisada no 'Vale a Pena Ver de Novo' em outubro

Informação foi divulgada nesta terça-feira (31), no Mais Você

Redação 31 de Agosto de 2021
Homem preso em operação da Polícia

Segurança

Grupo suspeito de clonagem e revenda de motocicletas tinha divisão de tarefas entre integrantes

Suspeitos realizavam roubo, clonagem e revenda de veículos, além de falsificação de documentos e placas

Redação 30 de Março de 2021
Blastoides, embriões criados em laboratório

Ciência

Modelos vivos de embriões humanos são criados a partir de células-tronco pela primeira vez

Chamados de "blastoides", os embriões não são réplicas perfeitas, mas podem influenciar estudos sobre clonagem de seres humanos

Redação 17 de Março de 2021
