Novela 'O Clone', da Globo, será reprisada no 'Vale a Pena Ver de Novo' em outubro

A novela "O Clone" será reprisada no "Vale a Pena Ver de Novo", da TV Globo. A informação foi divulgada pela apresentadora Ana Maria Braga, no Mais Você desta terça-feira (31). A trama volta ao ar no dia 4 de outubro, 20 anos depois da exibição original.

"Eu adorei saber essa história. Se você não assistiu a essa novela, se você é novinho, vai adorar", comentou a apresentadora, que recebeu a atriz Solange Couto para comentar a reprise.

"O Clone de novo 'né' brinquedo não'", afirmou a atriz em alusão ao bordão icônico da personagem Dona Jura, interpretada por ela na trama. "Vou ficar muito contente de poder rever todas as pessoas que participaram", completou.

Novela

Exibida entre 2001 e 2002, a trama, escrita por Gloria Perez, trouxe temas da cultura muçulmana, clonagem humana e dependência química, além de uma história romântica como pano de fundo.

Os atores Giovanna Antonelli e Murilo Benício são os protagonistas do folhetim, que conta também com Eliane Giardini, Osmar Prado, Carla Diaz e grande elenco.

Segundo o Gshow, a campanha antidrogas promovida pela telenovela rendeu prêmio e até reconhecimento do FBI, polícia investigativa dos Estados Unidos, em parceria com a Drug Enforcement Administration (DEA). A trama estreou na plataforma Globoplay em outubro de 2020.