Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Mulher negra com cabelo afro e trançado na parte frontal, usando batom preto, vestido colorido e brincos vermelhos em formato de flor, posando em ambiente externo com fundo neutro.

Terra de Sabidos

Premiação do Terra de Sabidos terá Luana Génot como palestrante

Evento irá premiar projetos inspiradores de escolas públicas do Ceará

Thatiany Nascimento 27 de Outubro de 2025

Ceará

Limite de altura de prédios na Praia de Iracema pode subir de 48 para 72m; área histórica será protegida

Thatiany Nascimento 23 de Outubro de 2025
Logotipo do “Prêmio Terra de Sabidos”, com uma mão segurando um troféu dourado e o texto em letras brancas sobre fundo azul decorado com uma estrela amarela e o símbolo do Diário do Nordeste.

Terra de Sabidos

Conheça os vencedores do Prêmio Terra de Sabidos do Diário do Nordeste

A premiação recebeu 199 inscrições válidas de 71 cidades do Ceará.

Thatiany Nascimento 22 de Outubro de 2025

Ceará

Plano Diretor propõe áreas de patrimônio ‘superprotegidas’ em 8 bairros de Fortaleza; veja locais

Thatiany Nascimento 20 de Outubro de 2025

Ceará

Entenda impasse que envolve denúncias de ilegalidade de obra em terreno do Aeroporto de Fortaleza

A Aerotrópolis disse que as atividades do empreendimento foram devidamente licenciadas pela Semace, por meio da licença.

Thatiany Nascimento 17 de Outubro de 2025
Um close-up de uma caipirinha em um copo de vidro em uma bancada escura de bar. A bebida é de cor amarelo-clara, com pedaços de limão e gelo. Um canudo rosa e uma rodela de limão estão presos na borda do copo, que está sobre um guardanapo branco. O fundo está desfocado, mostrando prateleiras de madeira cheias de garrafas de bebidas alcoólicas em um ambiente quente e iluminado.

Ceará

Como são investigados no Ceará os casos de intoxicação por metanol?

No Ceará, 5 suspeitas foram registradas desde sábado (4), e duas foram descartadas

Thatiany Nascimento e Clarice Nascimento 07 de Outubro de 2025

Ceará

Antídoto para tratar pessoas intoxicadas por metanol chega ao Ceará

No Estado não há casos confirmados. Dos quatro notificados, dois seguem em investigação.

Thatiany Nascimento 06 de Outubro de 2025
Fachada da Escola José Parente Prado, em Sobral, com portão metálico azul e poste de videomonitoramento de segurança 24h instalado na entrada

Ceará

Sobral testa reconhecimento facial e botão de pânico em escola municipal após ataque em unidade estadual

O projeto-piloto será testado em uma unidade do bairro Sumaré, dias depois de outra escola ter sofrido um ataque a tiros que resultou em duas mortes

Thatiany Nascimento 01 de Outubro de 2025
imagem mostra passageiros de ônibus subindo em coletivo em Fortaleza

Ceará

Prefeitura de Fortaleza notifica Sindiônibus e exige retorno de ônibus suspensos em 24 horas

O Município diz que poderá adotar medidas administrativas e judiciais, como a aplicação de penalidades contratuais, a retenção de repasses financeiros e o ajuizamento de ações judiciais

Thatiany Nascimento 30 de Setembro de 2025

Ceará

Alunos 60+ ocupam universidade para manter mente ativa, socializar e reforçam debate sobre inclusão

Thatiany Nascimento 30 de Setembro de 2025
1 2 3