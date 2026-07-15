Mais três lotes da Transnordestina serão entregues em 2026; veja locais

Trechos de três lotes em construção da Ferrovia Transnordestina no Ceará serão entregues ainda em 2026: Quixeramobim-Quixadá (lote 6), Quixadá-Itapiúna (lote 7) e parte de Caucaia-Porto do Pecém (lote 11).

A informação foi antecipada ao Diário do Nordeste por Tufi Daher Filho, diretor de infraestrutura e logística da CSN, grupo controlador da Transnordestina Logística S/A (TLSA), responsável pela construção e operação da ferrovia.

As entregas fazem parte de um total de 120 km de inaugurações adicionais previstas para o ano, número maior do que o divulgado em junho, quando o diretor comercial da TLSA, Alex Trevisan, projetava a conclusão apenas do trecho até Quixadá até o fim do ano.

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Com a mudança, a construção da Transnordestina entra em contagem regressiva. Atualmente, seis lotes estão em obras no Ceará, enquanto outros cinco já foram entregues.

A inauguração mais recente foi no começo de julho, dos lotes 4 e 5, que interligam os municípios de Acopiara, Piquet Carneiro e Quixeramobim, no Sertão Central, em evento que contou com a presença do presidente Lula (PT).

Marquise ficará com somente um lote

Dos 11 lotes da Transnordestina em construção no Ceará, nove são de responsabilidade da Marquise Infraestrutura. Somente Baturité–Aracoiaba (lote 9) e o Aracoiaba–Caucaia (lote 10) ficam a cargo da Agis Construção.

Com a entrega dos lotes 6 e 7, além de parte do 11, prevista para 2026, a Marquise concentrará suas obras na ferrovia no lote 8 (Itapiúna–Baturité). Vale ressaltar que todos os trechos da Transnordestina no Ceará já estão em obras.

A expectativa é de que a fase 1, que interliga São Miguel do Fidalgo (PI) ao Porto do Pecém (CE), seja entregue até o final de 2027. Já a fase 2, com cerca de 150 quilômetros no interior do Piauí, fica pronta no fim de 2028.