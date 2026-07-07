Empresa mineira vai investir R$ 5 bilhões na exploração de lítio no Sertão Central do Ceará

A cidade de Quixeramobim, no Sertão Central cearense, deve ganhar um empreendimento para exploração de lítio. O projeto é encabeçado pela Serdan Mineração, com sede em Minas Gerais, e deve trazer um investimento de US$ 1 bilhão (pouco mais de R$ 5 bilhões na cotação atual) para o município.

A companhia atua na extração de ferro e em segmentos siderúrgicos, além de ter ativos de lítio no Vale do Jequitinhonha, no nordeste de Minas Gerais.

O investimento foi confirmado à reportagem por Sérgio Dantas, fundador e proprietário do Grupo Serdan.

"A exploração de lítio seria no Nordeste inteiro, mas a sede seria no Ceará. Vou colocar uma fábrica para fazer o concentrado de lítio. Onde tiver lítio no Nordeste, estaremos atrás", explica.

Infraestrutura de siderúrgica em Banabuiú será utilizada

As negociações conduzidas por Dantas indicam que a Serdan pretende usar a estrutura já existente da siderúrgica Libra Ligas do Brasil S/A para produzir concentrado de lítio. A Libra é sediada em Banabuiú, cidade do Sertão Central vizinha a Quixeramobim.

"No Ceará, estou validando alguns ativos. Estou arrendando a mina para a opção de compra da Libra. Meu interesse é colocar uma fábrica de concentrado de carbonato de lítio. O investimento é de US$ 1 bilhão", expõe o fundador da Serdan.

Segundo informações do portal da Libra, a empresa foi fundada em 1987, em Banabuiú, e atua no mercado de ferroligas de ferro-silício, minério de manganês e inoculantes.

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A empresa produz cerca de 12 mil toneladas por ano, atende 16 países e emprega 180 pessoas. Sua planta industrial fica próxima ao Porto do Pecém, na Grande Fortaleza. A companhia também é proprietária de minas de minério de ferro e quartzo.

Apesar de a sede da Libra ficar em Banabuiú, Dantas afirma que ainda está "em fase de entendimento" sobre o que será disponibilizado para a extração de lítio no Sertão Central. Ele ainda não confirmou a localização exata da futura planta da Serdan na região.

A reportagem entrou em contato com a Libra Ligas do Brasil S/A por telefone e e-mail, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação da empresa.

Lítio será usado para baterias

Dantas explica que a unidade da Serdan na região, instalada nas antigas dependências da Libra, será voltada à produção de concentrado de lítio. Esse concentrado será beneficiado posteriormente em outra etapa da cadeia produtiva.

"Esse lítio vai ser para fazer baterias, quero colocar uma fábrica com concentração de lítio. Essa siderúrgica vai ser para fazer concentração de lítio para a fábrica de baterias", diz.

Legenda: Uso do lítio é atrelado principalmente a baterias. Foto: Shutterstock.

A expectativa é de que a fábrica de baterias seja instalada nas proximidades do futuro porto seco de Quixeramobim, aproveitando a infraestrutura de transporte da Ferrovia Transnordestina.

"Tenho que fazer uma infraestrutura perto do terminal. Deve ser em Quixeramobim, porque é mais perto da área de extração", comenta.

Extração de lítio para baterias no Sertão Central é o foco

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Quixeramobim, Afrânio Feitosa, há outras "empresas interessadas na exploração de lítio" no município, inclusive com beneficiamento do mineral. "As operações têm licença e estão na fase de limpeza da área", acrescentou o secretário.

A região do Sertão Central já é reconhecida por abrigar uma das maiores reservas de lítio do Brasil.

Em setembro de 2025, a Agência Nacional de Mineração (ANM), órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME), autorizou a Gramazini Mineração, de Massapê, no Sertão de Sobral, a usar rejeitos minerais da extração de rochas ornamentais para produção de minério de lítio em uma área de 940 hectares, segundo a Agência Infra.

Ceará tem uma das maiores reservas de lítio do País

Dados do extinto Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), cujas funções foram absorvidas pela ANM, apontam que, ao lado de Minas Gerais, o Ceará é o estado brasileiro com as maiores reservas de lítio.

Em uma das análises, as principais reservas do Estado se localizam no Sertão Central, com lítio do tipo ambligonita em Solonópole e lepidolita em Quixeramobim.

Legenda: Lepidolita é um mineral de cor arroxeada presente de forma abundante em Quixeramobim. Foto: Shutterstock.

São materiais usados também em diferentes usos na indústria mineral, como na produção de vidro, cerâmicas e pedras ornamentais.

Além disso, o Ceará se destaca por ser um dos maiores produtores de rochas ornamentais, cujos rejeitos podem ser utilizados para a extração do lítio, a exemplo da Gramazini Mineração.

Pedidos para pesquisar lítio no Ceará ultrapassam 700 no MME

Na vasta gama de processos que envolvem a exploração de minerais em todo o Brasil, a ANM demonstra que, apenas no Ceará, há 153 projetos em "requerimento de pesquisa", isto é, pendentes de serem liberados para estudos específicos.

Outros 617 estão em "autorização de pesquisa", ou seja, em estudos detalhados e formais em áreas delimitadas e com prazos estabelecidos.

Somente um está na fase de "disponibilidade". Conforme a ANM, projetos nesse estágio incluem "selecionar interessados em dar seguimento a projetos minerários que já haviam sido outorgados a terceiros, mas retornaram à carteira".

Legenda: Exploração do lítio é atividade ligada à exploração de rochas ornamentais no Estado. Foto: Natinho Rodrigues/Diário do Nordeste.

O projeto da Gramazini Mineração em Massapê é o único com "concessão de lavra", ou seja, o único empreendimento formalmente autorizado no Ceará a extrair, beneficiar e comercializar lítio no Estado.

Vale ressaltar que os municípios do Sertão Central são reconhecidos pelo alto valor geológico. Uma das pesquisas em andamento mira a exploração de diamantes industriais em Boa Viagem.