Por que a produção de minimelancia sem semente virou a nova aposta do mercado no Ceará?

A produção de melancia da Itaueira no Ceará deve gradualmente focar em produtos menores e sem sementes, priorizando o mercado interno e o consumo familiar em detrimento das exportações.

A Itaueira é uma empresa cearense que produz principalmente frutas e legumes no Ceará e em demais estados do Nordeste.

Conforme a empresa, a produção das chamadas minimelancias sem sementes já é uma tendência de consumo observada em países da Europa e da América do Norte, além de facilitar o manuseio da fruta.

"A aposta fundamenta-se nas novas tendências de consumo das famílias modernas (estruturas familiares menores) e na busca por conveniência. A minimelancia sem sementes resolve o desperdício associado às melancias tradicionais, além de oferecer maior doçura e facilidade de transporte e armazenamento", explica a Itaueira.

Minimelancia não deve competir com produção tradicional da fruta

De acordo com a Itaueira, a minimelancia responde atualmente por cerca de 5% do faturamento total da empresa, em fatia que vem crescendo ano após ano.

A empresa afirma ainda que está focada em concentrar investimentos em tecnologia pós-colheita para garantir a conservação das minimelancias, expandindo áreas de plantio para atender a demanda crescente. As cifras empregadas não foram reveladas.

O crescimento das melancias menores e sem sementes deve ser focado no mercado interno, aumentando o tíquete médio da fruta.

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"O Brasil possui uma demanda massiva e ainda carente de frutas de padrão superior constante, ao longo de todo o ano. Estamos especializados em atender a demanda do mecado nacional, (mas) a exportação de melancias também faz parte da nossa estratégia de crescimento", acrescenta a empresa.

O Ceará já tem lavouras irrigadas integradas de melão e melancia da Itaueira, em Morada Nova, no Vale do Jaguaribe. A empresa também tem áreas de plantio na Bahia e no Piauí.

Itaueira se expande na criação de camarão

Com destaque para as produções de melão, minimelancia e pimentões coloridos, além de distribuir uvas e sucos de frutas, a Itaueira está de olho na aquicultura e no mercado de proteínas.

A entrada no mercado começou com o camarão, comercializado congelado. Em 2026, a empresa detalha "forte expansão das gôndolas do varejo", chegando a supermercadistas tradicionais no País.

As criações de camarão da Itaueira ficam localizadas no Rio Grande do Norte. Já as plantações de melões, minimelancias e pimentões coloridos estão no Ceará, na Bahia e no Piauí.

No caso dos pimentões, eles são produzidos na Serra da Ibiapaba cearense: "Toda a produção é de cultivo protegido em São Benedito, na serra de Ubajara, e tem como destino exclusivo o mercado interno, com foco no varejo supermercadista", completa a Itaueira.

Como está a produção de melancia no Ceará?

O último levantamento que mensura a produção de melancia no País foi a Produção Agrícola Municipal (PAM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente a 2024.

Nele, o Ceará é somente o 11º maior produtor de melancia, com pouco mais de 70 mil toneladas produzidas, alta de 24% no comparativo com 2023. Goiás, com 270,5 mil toneladas, é o líder nacional.

Já entre os municípios, Aracati é o 15º maior produtor nacional, alcançando 18,5 mil toneladas produzidas, mais do que o dobro no comparativo com 2023. Uruana, em Goiás, produziu em 2024 mais de 88 mil toneladas de melancia, se consolidando na liderança.

Legenda: Ceará foi o segundo maior exportador de melancia do Brasil nos primeiros seis meses de 2026. Foto: Natinho Rodrigues/Diário do Nordeste.

A melancia é a segunda fruta mais exportada do Ceará, atrás apenas do melão, conforme dados do ComexStat, plataforma do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). O Estado é ainda o segundo maior exportador nacional do alimento, atrás somente do Rio Grande do Norte.

Somente no primeiro semestre de 2026, foram exportados 18,7 mil toneladas de melancia cearense, representando um faturamento de US$ 14,8 milhões (R$ 75,6 milhões na cotação atual). Esse valor representa uma alta de cerca de 30% em relação ao mesmo período do ano passado.

As melancias cearenses são enviadas sobretudo para a Europa, para nações como os Países Baixos, que recebem a maior fatia da fruta. Reino Unido e Espanha completam o top-3 de principais destinos do produto do Ceará.