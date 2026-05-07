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Três apostas feitas no Ceará acertam quatro dezenas e levam prêmio na Quina

Apostadores de bolão acertaram números sorteados no concurso 7018.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
07 de Maio de 2026 - 09:49 (Atualizado às 10:16)
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Legenda: Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas.
Foto: Paulo Pinto / Fotos Públicas.
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Três apostas do Ceará acertaram quatro dezenas do concurso da 7018 da Quina, sorteado nessa quarta-feira (6), e cada uma levou o prêmio de R$ 7.770,21. 

Duas delas foram apostas simples, feitas em lotéricas de Fortaleza, e uma por bolão, registrada na cidade de Maranguape, na Região Metropolitana. 

Resultado da Quina 7018

Os números sorteados foram: 10 - 15 - 17 - 53 - 61.

Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 11,5 milhões para o próximo sorteio, que será realizado nesta quinta-feira (7). 

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Outras apostas premiadas

Além das apostas cearenses, o concurso distribuiu valores para apostadores que acertaram quatro, três ou duas dezenas.

  • Quatro acertos: 72 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 7.770,21;
  • Três acertos: 4.894 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 108,87 para cada;
  • Dois acertos: 125.174 apostas vencediras, com prêmio de R$ 4,25. 

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