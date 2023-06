Seleção Brasileira quer definir técnico interino nesta semana; saiba detalhes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) busca definir o novo técnico interino da Seleção Brasileira ainda nesta semana. De acordo com informações do jornalista Bruno Cassucci, do GE, o profissional ocuparia o cargo até a chegada de Carlo Ancelotti.

De acordo com a reportagem, a ideia da CBF era permanecer com o Ramon Menezes no comando da Seleção principal, conciliando seu trabalho com a Seleção Sub-20. O baixo rendimento da Seleção principal sob seu comando dificultou a possibilidade.

Legenda: Ramon Menezes no comando da Seleção Brasileira Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Portanto, a entidade, capitaneada pelo presidente Ednaldo Rodrigues, está em busca de outro nome para conduzir a Amarelinha até a chegada de Ancelotti, prevista para o meio de 2024, quando o treinador italiano encerra o seu contrato com o Real Madrid.

O nome do novo treinador interino, porém, ainda não foi definido. A expectativa é que este técnico não seja nenhum que esteja empregado em alguma equipe brasileira, conforme desejo do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.