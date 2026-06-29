Matheus Cunha provoca jogadores japoneses após classificação em mata-mata

Jogador mostrou os dedos da mão, fazendo referência aos 5 títulos mundiais

Escrito por Bruno Quintino bruno.martins@svm.com.br
29 de Junho de 2026 - 16:25 (Atualizado às 17:53)
capa da noticia
Legenda: Matheus Cunha provoca jogadores japoneses após classificação na Copa
Foto: Reprodução / Globo
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

O Brasil venceu o Japão de virada por 2 a 1 e está classificado para as oitavas-de-final da Copa do Mundo.

A tensão no entanto, não se encerrou no apito final. Matheus Cunha foi pegue pelas câmeras da transmissão da partida provocando os jogadores japoneses logo após o apito final.

As imagens o centro-avante brasileiro mostra os cinco dedos da mão, fazendo referência às 5 copas conquistas pelo Brasil, enquanto fala "five" (cinco, em inglês). Na sequência, o jogador abaixa a mão, enquanto responde "you small" (você é pequeno). O atleta é então retirado por integrantes da comissão técnica brasileira.

Agora a Seleção espera o confronto entre Costa do Marfim e Noruega, nesta terça-feira (30), às 14h, para descobrir o seu próximo adversário.

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/copa do mundo de futebol Esportes/futebol internacional Esportes/futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado