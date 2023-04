Jorge Sampaoli é novo técnico do Flamengo

O Flamengo informa que o contrato de Sampaoli, de 63 anos, se estende até 31 de dezembro de 2024. Portanto, a previsão é que o argentino comande a equipe pelo restante desta temporada e ao longo da próxima.



"O Clube de Regatas do Flamengo comunica que assinou acordo com o técnico Jorge Sampaoli para dirigir o elenco de futebol profissional até 31 de dezembro de 2024", escreveu o clube nas redes sociais. O argentino Jorge Sampaoli é o novo técnico do Flamengo. A equipe rubro-negra oficializou na noite desta sexta-feira o nome do argentino como substituto do português Vítor Pereira, demitido no início da semana após derrota na final do Campeonato Carioca.O Flamengo informa que o contrato de Sampaoli, de 63 anos, se estende até 31 de dezembro de 2024. Portanto, a previsão é que o argentino comande a equipe pelo restante desta temporada e ao longo da próxima.

O Clube de Regatas do Flamengo comunica que assinou acordo com o técnico Jorge Sampaoli para dirigir o elenco de futebol profissional até 31 de dezembro de 2024.#CRF — Flamengo (@Flamengo) April 14, 2023



Novela com Jesus

Desde a demissão de Vítor Pereira, Sampaoli foi apontado como segunda opção da diretoria rubro-negra. O Flamengo definiu prioridade em Jorge Jesus, hoje no Fenerbahçe, mas o português só poderia assumir o comando do time após o término da temporada na Turquia, no fim de maio. Sem poder esperar, especialmente após a derrota para o Maringá na Copa do Brasil, por 2 a 0, a cúpula rubro-negra optou pelo argentino.



Até aqui, o Flamengo faz uma temporada decepcionante, marcada pela perda de todos os títulos disputados: Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Mundial de Clubes, Taça Guanabara e Campeonato Carioca.