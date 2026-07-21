Vila Nova x Fortaleza na Série B: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida é válida pela 19ª rodada e encerra o 1º turno da Série B

Escrito por Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
21 de Julho de 2026 - 06:00
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Legenda: Fortaleza é o sexto pior visitante da competição
Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Encerrando o 1º turno da Série B, o Fortaleza vai enfrentar o Vila Nova nesta terça-feira (21), no OBA, às 21h35, pela 19ª rodada. O confronto é direto e as equipes têm 31 pontos, nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com a diferença no saldo de gols: o Vila Nova, tem 25 gols pró e o Fortaleza tem 21, diferença de quatro gols.

O Leão do Pici venceu por 1 a 0 contra o Novorizontino, na Arena Castelão, com gol de Vitinho. Apesar do bom resultado, como visitante, em nove jogos, o Tricolor só venceu duas vezes, sendo o sexto pior da competição, com apenas nove pontos conquistados.

O Tigre vem de duas derrotas seguidas fora de casa, contra Juventude e Criciúma, respectivamente. Os resultados como mandantes são positivos, já que a equipe ainda não perdeu jogando diante do torcedor. Até aqui, são seis vitórias e dois empates em oito jogos. A promessa é de casa cheia, com cerca de 10 mil torcedores lotando o estádio.

ONDE ASSISTIR

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COMO CHEGAM AS EQUIPES 

Thiago Carpini, técnico do Fortaleza, relacionou 24 atletas para o confronto. A novidade é o centroavante Nathan Fogaça, recém-chegado, já foi relacionado, regularizado e pode estrear. O lateral Mucuri retorna após cumprir suspensão e pode retornar a titularidade na lateral-direita.

Estão fora o zagueiro Gazal, pelo terceiro amarelo e o atacante Rodriguinho, que cumpre suspensão aplicada pelo STJD, após pena de dois duelos fora dos gramados, por cartão vermelho recebido em jogo contra o Náutico. Não há atletas no departamento médico. 

Guto Ferreira, treinador do Vila Nova, terá o retorno do atacante André Luís, após cumprir suspensão e a possível estreia do zagueiro Douglas Mendes. O atleta chegou recentemente ao elenco, está registrado no BID e à disposição para a partida.

Fora do jogo, estão o zagueiro Tiago Pagnussat e o lateral-esquerdo Higor, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. No departamento médico, o zagueiro Anderson Jesus (lesão muscular) e o atacante Ryan (artroscopia no joelho).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vila Nova: Helton Leite; Igor Cariús, Breno Bora, Douglas Mendes, Willian Formiga; Meritão, João Vieira, Marquinhos Gabriel; Janderson, Dellatorre, André Luís. Técnico: Guto Ferreira

Fortaleza: João Ricardo; Mucuri, Neris, Luan Freitas, Fuentes; Sasha, Rodrigo e Vitinho; Pedro Henrique, Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA | VILA NOVA X FORTALEZA

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia-GO
Data: 21/07/26 (sexta-feira)
Horário: 21h35 (horário de Brasília)
Árbitro: Daiane Muniz (SP)
Assistente 1: Maira Mastella Moreira (RS)
Assistente 2: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
Quarto Árbitro: Victor Lucas Pereira Silva (GO)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP

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