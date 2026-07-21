CBF confirma estreia do impedimento semiautomático no Brasileirão a partir do segundo turno

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira (21) que o Campeonato Brasileiro passará a contar com o impedimento semiautomático a partir da 20ª rodada, que marca o início do segundo turno da Série A. A tecnologia será utilizada em todas as partidas da competição e promete tornar mais rápidas e precisas as decisões envolvendo lances de impedimento.

O comunicado foi feito durante reunião com representantes dos clubes, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Antes da liberação oficial, o sistema passou por uma série de testes e validações nos estádios que recebem jogos da Série A.

Ao todo, 20 estádios receberam a instalação da tecnologia. Em 19 deles, os custos foram assumidos pela CBF. O Palmeiras é a exceção, já que providenciou a implantação do sistema na Arena Barueri. Flamengo e Fluminense utilizam o Maracanã como mando de campo, o que completa a cobertura dos 20 clubes da elite nacional.

Os primeiros confrontos do Brasileirão a contar com o impedimento semiautomático serão Athletico-PR x Internacional e Santos x Chapecoense, ambos marcados para o próximo sábado (25), às 18h30. A partir daí, toda a segunda metade da competição será disputada com o auxílio da nova ferramenta.

Legenda: A lei do impedimento foi fundamental para mudanças na organização do jogo de futebol Foto: reprodução

Como funciona o sistema

O impedimento semiautomático utiliza câmeras de alta precisão e visão computacional para identificar automaticamente a posição dos jogadores no momento do passe. A tecnologia também determina o ponto exato do contato com a bola e gera uma animação em 3D, facilitando a análise do VAR.

Apesar da automação, a decisão final continua sendo do árbitro de vídeo, que valida as informações fornecidas pelo sistema antes da comunicação ao árbitro de campo.

Segundo a CBF, a expectativa é reduzir em cerca de 33% o tempo necessário para a análise dos lances de impedimento, tomando como referência campeonatos que já utilizam a tecnologia, como a Premier League, a Liga Mexicana e o Campeonato Belga.

Caso ocorra alguma falha técnica durante uma partida, o protocolo prevê o retorno imediato ao método tradicional de traçado manual das linhas pelo VAR, garantindo a continuidade da arbitragem sem interrupções.