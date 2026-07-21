Ceará acerta contratação de goleiro Matheus Nogueira, ex-São Bernardo

O atleta chega por empréstimo do Paysandu até o fim da Série B

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
21 de Julho de 2026 - 14:00 (Atualizado às 14:19)
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Legenda: O goleiro Matheus Nogueira participou de apenas três jogos pelo São Bernardo em 2026
Foto: reprodução

O Ceará acertou a contratação do goleiro Matheus Nogueira, ex-São Bernardo. O atleta de 28 anos pertence ao Paysandu e chega por empréstimo até o fim da temporada.

O Diário do Nordeste apurou que o jogador já está integrado ao elenco alvinegro, participando das atividades no CT de Porangabuçu sob o comando de Daniel Paulista. A informação da negociação foi divulgada iniciamento pelo Canal Déo Luís.

Revelado pelo Grêmio, Matheus tem vínculo com o Paysandu até 2028, sendo titular da equipe entre 2024 e 2025. Com o rebaixamento à Série C, o arqueiro foi emprestado para o São Bernardo, com foco na Série B, mas não teve espaço no time.

Ao todo, foram apenas três partidas pela Copa Sul-Sudeste. Deste modo, vive a expectativa de somar mais minutos no Vovô, que negocia a saída de Bruno Ferreira para o Avaí. A posição conta também com Richard, Jorge Meurer e Gustavo Martins.

Mercado da bola

O Ceará segue ativo no mercado em busca de reforços para a sequência da Série B. De forma oficial, o clube já anunciou o lateral-direito Bryan Borges, o lateral-esquerdo Sávio, o volante Pavani, o meia Lucas Mugni e o atacante Renzo López. Dos nos nomes acertados, a a equipe tem: o goleiro Matheus Nogueira, o zagueiro Thalisson e os atacantes Rian Santana e Nico Ferreira.

No momento, ainda busca mais peças para o técnico Daniel Paulista, recém-chegado no clube. Em paralelo, também acerta mais saídas do plantel, com nomes de menos espaço.

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