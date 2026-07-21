Fifa abre processo para investigar agressões de jogadores da Argentina após jogo contra Espanha

Imagens da transmissão e outros registros do confronto serão utilizados para definir se haverá punições aos envolvidos

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
21 de Julho de 2026 - 11:41 (Atualizado às 11:44)
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Legenda: O volante Leandro Paredes é apontado como um dos principais envolvidos e pode ser alvo de sanções, assim como outros integrantes da equipe argentina
Foto: Foto por MAURO PIMENTEL / AFP

A Fifa instaurou um processo disciplinar para apurar os incidentes registrados após a final da Copa do Mundo de 2026, vencida pela Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina, no último domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A entidade vai analisar possíveis violações ao Código Disciplinar cometidas por jogadores e integrantes da comissão técnica argentina durante a confusão que tomou conta do gramado após o apito final.

Segundo a Fifa, um procurador disciplinar e ético foi designado para conduzir a investigação. O relatório da arbitragem, imagens da transmissão e outros registros do confronto serão utilizados para definir se haverá punições aos envolvidos. Até o momento, não foi divulgado um prazo para a conclusão do processo.

A confusão começou logo após o encerramento da partida. Jogadores das duas seleções trocaram empurrões e discussões, mas o episódio ganhou maiores proporções quando atletas argentinos se envolveram em confrontos físicos com adversários espanhóis. O volante Leandro Paredes é apontado como um dos principais envolvidos e pode ser alvo de sanções, assim como outros integrantes da equipe argentina. 

Expulsão durante o jogo

Durante a decisão, a Argentina já havia perdido Enzo Fernández, expulso nos minutos finais após receber o segundo cartão amarelo. A tensão aumentou após o gol do título espanhol, marcado por Nico Williams na prorrogação, resultado que garantiu à Espanha o bicampeonato mundial. 
Caso sejam confirmadas infrações ao Código Disciplinar da Fifa, os responsáveis podem sofrer punições que variam de multas a suspensões em competições oficiais. A entidade informou que só voltará a se pronunciar após a conclusão da investigação. 

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