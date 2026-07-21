Ceará anuncia contratação de atacante uruguaio Nico Ferreira

A diretoria do Ceará anunciou a contratação do atacante uruguaio Nico Ferreira, ex-Remo. O atleta de 24 anos pertence ao Montevideo Wanderers, do Uruguai, e chega com um vínculo de empréstimo até o meio da próxima temporada - no time do exterior, o contrato em definitivo é até dezembro de 2027.

O atleta já se apresentou em Porangabuçu e participa dos treinos sob o comando de Daniel Paulista. Logo, aguarda apenas regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para atuar.

Nico atuou pelo Remo entre 2025 e 2026, sendo anunciado como reforço em agosto do último ano. No recorte, foi importante na conquista do acesso à Série A, sendo titular sob o comando de Guto Ferreira, mas perdeu o espaço na atual temporada, assinando então a rescisão em comum acordo.

A saída ocorreu em abril. A última exibição foi no dia 8 daquele mês, quando atuou por 27 minutos na vitória da equipe paraense contra o Amazonas por 1 a 0, pela Copa Norte. Ao todo, foram 10 partidas em 2026, com dois gols marcados. Em 2025, foram 16 exibições, com dois gols e três assistências.

Mercado da bola

O Ceará segue ativo no mercado em busca de reforços para a sequência da Série B. De forma oficial, o clube já anunciou o lateral-direito Bryan Borges, o lateral-esquerdo Sávio, o volante Pavani, o meia Lucas Mugni e os atacantes Renzo López e Nico Ferreira. Dos nos nomes acertados, o time tem: o goleiro Matheus Nogueira, o zagueiro Thalisson e o atacante Rian Santana.

No momento, ainda busca mais peças para o técnico Daniel Paulista, recém-chegado no clube. Em paralelo, também acerta mais saídas do plantel, com nomes de menos espaço.