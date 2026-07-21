Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta terça-feira (21)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (21) reúne confrontos da Copa Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil Feminina, da Supercopa Argentina e do Campeonato Mexicano. O Diário do Nordeste lista as partidas do dia, onde assistir a cada uma delas e os respectivos horários.

COPA DO BRASIL FEMININA (OITAVAS DE FINAL)

16h30 | Fluminense (F) x Cruzeiro (F) | Sportv

20h | Itabirito (F) x Bahia (F) | Xsports e CBF TV

21h45 | Vasco (F) x São Paulo (F) | Sportv

SUPERCOPA ARGENTINA

18h | Estudiantes x Independiente Rivadavia | ESPN 3 e Disney+

COPA SUL-AMERICANA (PLAYOFFS DAS OITAVAS)

19h | Nacional-URU x Tigre | ESPN e Disney+

21h30 | Universidad Central x Santos | SBT, ESPN e Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE A)

19h30 | Atlético-MG x Bahia | Sportv e Premiere

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

19h30 | Novorizontino x Criciúma | ESPN 4 e Disney+

19h30 | Avaí x América-MG | Disney+

21h35 | Vila Nova x Fortaleza | Canal GOAT, RedeTV! e Disney+

CAMPEONATO MEXICANO

22h | Cruz Azul x Puebla | SportyNet

0h | Toluca x Pumas UNAM | SportyNet