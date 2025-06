Jogador do RB Bragantino, Pedro Severino recebe alta hospitalar após quase 100 dias internado

O jogador Pedro Severino recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira (10), em Ribeirão Preto (SP), após 98 dias internado. O jovem sofreu um grave acidente de carro no dia 4 de março, na Rodovia Anhanguera (SP), enquanto estava a caminho do CT da base do Red Bull Bragantino para se apresentar ao novo clube. O jovem estava internado desde o dia 6 de março.

"O Pedro hoje ainda está em processo de recuperação, ainda confuso, mas aos poucos recuperando a consciência, necessitando de cuidados diários para que o processo, que é lento e minucioso, continue tendo o mesmo sucesso", afirmou o pai Lucas Severino, ex-jogador e ídolo do Botafogo-SP e Athletico-PR, em postagem nas redes sociais.



Legenda: O jovem atleta de 19 anos foi liberado na manhã desta terça-feira (10) Foto: Reprodução / Redes sociais

O atleta de 19 anos sofreu um traumatismo craniano e ficou internado em "estado gravíssimo". Durante o período de internação, Pedro chegou a entrar no protocolo de confirmação de morte encefálica no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana (SP), mas o procedimento foi interrompido no dia seguinte depois que o jogador apresentou uma "crise de tosse", indicando atividade cerebral. Esse sinal positivo levou à transferência de Severino para o Hospital Unimed Ribeirão Preto, em 6 de março.