João Fonseca busca virada e estreia com vitória sobre chinês no Masters de Cincinnati
Tenista brasileiro sofreu no início da partida mas conseguiu o triunfo
Em último jogo antes de embarcar para o US Open, o brasileiro João Fonseca venceu em sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati com vitória. Nesta quinta-feira (7), após perder o primeiro set, ele virou e superou o chinês Bu Yunchaokete (76º) pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 4/6 e 6/2 e 7/5 em 2h19.
Ocupando a 49ª posição do ranking da ATP, o jovem tenista volta à quadra para enfrentar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 19º da lista, e cabeça de chave número 17 no torneio americano.
COMO FOI O JOGO
O primeiro set da partida foi de muito equilíbrio. Com mais mobilidade em quadra e fazendo valer a força do seu saque, o Yunchaokete surpreendeu o carioca no sexto game, quando conseguiu a primeira quebra e abriu vantagem de 4 a 2.
João Fonseca reagiu de forma rápida, impediu que Bu confirmasse seu saque na sequência, e empatou o duelo em 4 a 4. A reação, no entanto, não foi prolongada com o asiático voltando a abrir frente e conseguindo fechar a parcial em 6/4 com nova quebra de serviço.
O segundo set foi diferente. Com a necessidade de reagir na partida, o brasileiro de 18 anos conseguiu a quebra do game (termo que significa quando o jogador estava sacando, não conseguiu manter seu próprio serviço e o outro jogador aproveitou a oportunidade para vencer o game) no terceiro e sétimo game, abriu uma confortável vantagem e definiu a parcial em 6/2.
Sobre o set mais decisivo, gerando uma concentração total para os dois competidores, os tenistas não cometeram primários e conduziram o duelo cercado de emoção. A primeira quebra aconteceu somente no 11º game, quando Fonseca abriu 6 a 5. Com isso e adotando uma postura mais confiante, ele confirmou o seu saque na sequência, fechou a disputa em 7/5 e assegurou a vitória por 2 sets a 1 em sua estreia em Cincinnati, nos EUA.
O resultado serviu para o brasileiro se recuperar da performance ruim apresentada no Canadá. Na semana passada, João Fonseca foi eliminado na estreia no Masters 1000 de Toronto ao ser derrotado pelo australiano Tristan Schoolkate, número 103 no ranking mundial.