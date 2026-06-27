Harry Kane bate recorde e se torna o maior artilheiro da Inglaterra em Copas do Mundo

Harry Kane marcou o 11º gol pela Inglaterra e se tornou o inglês com mais gols pela seleção em Copas do Mundo da história. O camisa 9, que já é o maior artilheiro dos Três Leões, balançou as redes na vitória por 2 a 0 diante do Panamá, neste sábado (27), na última rodada do Grupo L do Mundial de 2026.

Kane ultrapassou Gary Lineker, que fez dez gols com a camisa da Inglaterra. O camisa 9 também deixou para trás Gabriel Batistuta e Helmut Rahn, cada um com 10 gols marcado na competição.

O inglês, que fez a 14ª partida em Copas do Mundo, está a um gol de Pelé na contagem geral. O brasileiro marcou 12 vezes em Copas e é o sexto maior artilheiro da competição.

Este é o terceiro Mundial da Fifa disputado por Kane. Ele disputou em 2018, 2022 e 2026. Nesta edição, ele marcou duas vezes na vitória por 4 a 2 diante da Croácia. Diante do Panamá, marcou o segundo gol. Bellingham fez o primeiro.

A Inglaterra avançou em primeiro do Grupo L para a fase de mata-mata da competição. A seleção volta a campo na quarta-feira, 1º de julho, em Atlanta. O adversário será a República Democrática do Congo.