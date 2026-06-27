Grupo L da Copa do Mundo: Inglaterra lidera, Croácia avança e Gana garante vaga na segunda fase

Os classificados do Grupo L para a segunda fase da Copa do Mundo foram definidos neste sábado (27). As quatro equipes entraram em campo no mesmo horário. A Inglaterra superou o Panamá enquanto a Croácia venceu Gana.

Panamá 0 - 2 Inglaterra

A Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 e avançou como líder do Grupo L, com sete pontos somados numa campanha com duas vitórias e um empate. As equipes se enfrentaram no Estádio de Nova Jersey. Bellingham e Harry Kane balançaram as redes no segundo tempo da partida, que teve a presença de mais de 80 mil torcedores.

Kane também alcançou a importante marca de maior artilheiro da Inglaterra em Copas do Mundo. O camisa 9 agora soma 11 tentos marcados com a seleção.

Croácia 2 - 1 Gana

A Croácia venceu Gana por 2 a 1 no Estádio da Filadélfia. Petar Sucic e Vlasic marcaram para os croatas enquanto Luckassen descontou para os ganeses.

Com o resultado, a equipe de Luka Modric avança ao mata-mata como segundo do grupo, com seis pontos. A campanha foi de duas vitórias e uma derrota. Gana também garante vaga como uma das melhores terceiras colocadas da competição com quatro pontos somados.