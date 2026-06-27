Com gols de Bellingham e Kane, Inglaterra bate o Panamá e avança como líder à 2ª fase da Copa

Equipes se enfrentaram em duelo do Grupo L

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
27 de Junho de 2026 - 17:37 (Atualizado às 20:04)
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Legenda: Panamá x Inglaterra, na Copa do Mundo.
Foto: Divulgação/Seleção da Inglaterra
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A Inglaterra venceu Panamá por 2 a 0 e avança para a segunda fase como líder do Grupo L na fase de grupos da Copa do Mundo. As equipes se enfrentaram neste sábado (27), no Estádio de Nova Jersey. Bellingham e Harry Kane balançaram as redes no segundo tempo da partida, que teve a presença de mais de 80 mil torcedores. 

Como foi o jogo?

Um primeiro tempo sem muitas emoções. Rashford teve boa chance aos sete minutos, mas foi barrado pela defesa de Mosquera. O atacante arriscou novamente e ficou na defesa adversária. Saka também tentou furar o bloqueio panamense, mas não conseguiu.

O Panamá só criou um lance de perigo aos 25 minutos. Puma Rodríguez avançou pela esquerda e chutou para o gol. Pickford saiu bem para a defesa. Num primeiro tempo disputado e sem muita criatividade dos ingleses, que buscaram abrir o marcador, mas sofreram com a defesa adversária e o jogo foi para o intervalo no 0 a 0.

No segundo tempo, os ingleses seguiram com as iniciativas ofensivas. Discreto na partida, Harry Kane quase abriu o placar nos minutos iniciais, mas foi interrompido pela defesa. O grupo comandado por Tomas Tuchel insistiu com Rashford. 

O Panamá respondeu em jogada de Puma Rodríguez, que chutou colocado e errou o alvo. Aos 16 minutos, a Inglaterra saiu na frente com Bellingham. Após cobrança de escanteio de Saka, o camisa 10 conseguiu desviar a bola para deixar a seleção com vantagem. 

Depois foi a vez de Harry Kane. O camisa 9 marcou de cabeça e fez o 2 a 0. Assim, ele se tornou o maior artilheiro da Inglaterra da história da seleção em copas, com 11 tentos marcados.

O Panamá teve grande chance com Ismael Díaz, que chutou forte e mandou para fora. Aos 45 minutos, Fajardo chegou a diminuir para o Panamá, mas arbitragem marcou impedimento. Ele teve outra oportunidade, mas Pickford saiu para a defesa. Assim, a partida foi encerrada com vitória dos ingleses.

Veja como foi o tempo real:

 

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