Com gols de Bellingham e Kane, Inglaterra bate o Panamá e avança como líder à 2ª fase da Copa

A Inglaterra venceu Panamá por 2 a 0 e avança para a segunda fase como líder do Grupo L na fase de grupos da Copa do Mundo. As equipes se enfrentaram neste sábado (27), no Estádio de Nova Jersey. Bellingham e Harry Kane balançaram as redes no segundo tempo da partida, que teve a presença de mais de 80 mil torcedores.
Como foi o jogo?
Um primeiro tempo sem muitas emoções. Rashford teve boa chance aos sete minutos, mas foi barrado pela defesa de Mosquera. O atacante arriscou novamente e ficou na defesa adversária. Saka também tentou furar o bloqueio panamense, mas não conseguiu.
O Panamá só criou um lance de perigo aos 25 minutos. Puma Rodríguez avançou pela esquerda e chutou para o gol. Pickford saiu bem para a defesa. Num primeiro tempo disputado e sem muita criatividade dos ingleses, que buscaram abrir o marcador, mas sofreram com a defesa adversária e o jogo foi para o intervalo no 0 a 0.
No segundo tempo, os ingleses seguiram com as iniciativas ofensivas. Discreto na partida, Harry Kane quase abriu o placar nos minutos iniciais, mas foi interrompido pela defesa. O grupo comandado por Tomas Tuchel insistiu com Rashford.
O Panamá respondeu em jogada de Puma Rodríguez, que chutou colocado e errou o alvo. Aos 16 minutos, a Inglaterra saiu na frente com Bellingham. Após cobrança de escanteio de Saka, o camisa 10 conseguiu desviar a bola para deixar a seleção com vantagem.
Depois foi a vez de Harry Kane. O camisa 9 marcou de cabeça e fez o 2 a 0. Assim, ele se tornou o maior artilheiro da Inglaterra da história da seleção em copas, com 11 tentos marcados.
O Panamá teve grande chance com Ismael Díaz, que chutou forte e mandou para fora. Aos 45 minutos, Fajardo chegou a diminuir para o Panamá, mas arbitragem marcou impedimento. Ele teve outra oportunidade, mas Pickford saiu para a defesa. Assim, a partida foi encerrada com vitória dos ingleses.
Veja como foi o tempo real: