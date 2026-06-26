Grupo I da Copa do Mundo 2026: França e Noruega avançam; Senegal aguarda vaga no mata-mata

Goleadas marcaram o dia de disputas na última rodada do grupo

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
26 de Junho de 2026 - 19:27
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Legenda: Jogadores da França em jogo da Copa do Mundo.
Foto: Divulgação/Seleção da França
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As quatro seleções do Grupo I entraram em campo nesta sexta-feira (26) na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Em dia de goleadas, França e Noruega garantiram vaga direta no mata-mata da competição enquanto Senegal aguarda o final da primeira etapa da disputa para saber se terá vaga. 

Noruega 1 - 4 França

França e Noruega entraram em campo estavam na luta pela liderança do grupo. Melhor para os franceses, que logo abriram o placar e venceram a partida por 4 a 1, com brilho de Dembélé, que marcou três gols pela Les Bleus. Doué ampliou nos acréscimos. O duelo ocorreu em Boston.

Com o resultado, a equipe chegou aos nove pontos com 100% de aproveitamento na primeira fase da competição. Os noruegueses avançaram em segundo, com seis somados.

Senegal 5 -  0 Iraque

Senegal entrou em campo para enfrentar o Iraque em busca de conseguir saldo de gols para avançar entre os oito melhores terceiros lugares. Os senegaleses golearam os iraquianos por 5 a 0. Pape Gueye (2), Ismalia Sarr, Iliman Ndiaye e Seck balançaram as redes no Toronto Field.

Com o resultado, Senegal tem três pontos e aguarda o fim da primeira fase da competição para saber se estará no mata-mata. Sem nenhum ponto somado, os iraquianos se despediram da competição.

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