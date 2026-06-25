Grupo A da Copa do Mundo: México e África do Sul garantem vaga no mata-mata

Equipes entraram em campo pela última rodada da fase de grupos nesta qurata-feira (24)

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
25 de Junho de 2026 - 00:54
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Legenda: Grupo A já tem classificados definidos.
Foto: Divulgação/Fifa
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Os classificados do Grupo A da Copa do Mundo foram definidos nesta quarta-feira (24). México e África do Sul garantiram vaga direta na próxima fase da competição, que é de mata-mata. Já a Coreia do Sul aguarda chance de entrar como terceira colocada. Já a República Tcheca se despediu da competição. 

O México venceu a República Tcheca por 3 a 0. Chávez, Quiñones e Fidalgo balançaram as redes no Estádio Azteca. Os mexicanos encerraram a fase de grupos com três vitórias e sem levar nenhum gol. 

Ainda teve o grande ídolo Ochoa, que disputa a sexta Copa, em campo. Com o resultado, os anfitriões avançam em primeiro do grupo. A Tchéquia foi eliminada.

No outro jogo, a África do Sul superou a Coreia e está no mata-mata da Copa do Mundo pela primeira vez na história. O duelo ocorreu no Estádio Gigante de Acero.

Maseko marcou o único gol da partida, que garantiu o segundo lugar do Grupo A para os Bafana Bafana. A seleção africana encerrou a faz de grupos com quatro pontos somados.

Com a segunda derrota, a Coreia ficou com apenas três pontos. Por isso, os coreanos vão precisar aguardar o fim desta etapa da competição para saber se podem avançar como um dos oito melhores terceiros colocado.

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