Grupo A da Copa do Mundo: México e África do Sul garantem vaga no mata-mata

Os classificados do Grupo A da Copa do Mundo foram definidos nesta quarta-feira (24). México e África do Sul garantiram vaga direta na próxima fase da competição, que é de mata-mata. Já a Coreia do Sul aguarda chance de entrar como terceira colocada. Já a República Tcheca se despediu da competição.

O México venceu a República Tcheca por 3 a 0. Chávez, Quiñones e Fidalgo balançaram as redes no Estádio Azteca. Os mexicanos encerraram a fase de grupos com três vitórias e sem levar nenhum gol.

Ainda teve o grande ídolo Ochoa, que disputa a sexta Copa, em campo. Com o resultado, os anfitriões avançam em primeiro do grupo. A Tchéquia foi eliminada.

No outro jogo, a África do Sul superou a Coreia e está no mata-mata da Copa do Mundo pela primeira vez na história. O duelo ocorreu no Estádio Gigante de Acero.

Maseko marcou o único gol da partida, que garantiu o segundo lugar do Grupo A para os Bafana Bafana. A seleção africana encerrou a faz de grupos com quatro pontos somados.

Com a segunda derrota, a Coreia ficou com apenas três pontos. Por isso, os coreanos vão precisar aguardar o fim desta etapa da competição para saber se podem avançar como um dos oito melhores terceiros colocado.