Fortaleza sofre transfer ban por dívida no pagamento de Eros Mancuso ao Estudiantes

O Fortaleza Esporte Clube sofreu um transfer ban junto à Federação Internacional de Futebol (Fifa). O nome da instituição já consta no site “Fifa Registration Bans”, portal da entidade para detalhar equipes que atualmente enfrentam proibições de registro impostas pela entidade.

A punição se refere a valores que estavam em aberto referente à compra do lateral-direito Eros Mancuso junto ao Estudiantes, da Argentina, em 2024, quando foi anunciado por US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 8,8 milhões na época), com contrato até agosto de 2028. O detalhe é que o Leão, em janeiro, emprestou o defensor para a própria equipe estrangeira por US$ 200 mil (aproximadamente R$ 1 milhão) até o fim de 2026.

A diretoria leonina mantém contato com o time argentino para tentar eliminar os débitos. Em contato com o Diário do Nordeste, a cúpula tricolor apontou que trabalha para resolver a pendênica e não impactar na janela. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o período de inscrição foi aberta em 20 de julho e segue até 11 de setembro.

A Fifa impôs a punição ao Fortaleza nesta sexta-feira (24), válida por três janelas de transferências, com o time ficando impossibilitado de registrar novos jogadores. É o primeiro transfan ban sofrido pelo clube na temporada de 2026. Ao longo da temporada, o clube sofreu com problemas financeiros, com uma dívida milionária oriunda do ano anterior.