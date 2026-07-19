Final da Copa do Mundo: veja quais artistas se apresentarão no show do intervalo

Momento foi organizado por Chris Martin, líder e vocalista da banda britânica Coldplay.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
19 de Julho de 2026 - 09:24
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Legenda: Evento começará às 16h.
Foto: Divulgação

A final da Copa do Mundo 2026 será a primeira na história do campeonato a contar com atrações musiciais no meio da partida. O evento acontece neste domingo (19), a partir das 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O momento contará com Madonna, Shakira, BTS e Justin Bieber como atrações principais. O espetáculo também terá participações de Burna Boy, do maestro Gustavo Dudamel e do coral infantil PS22 Chorus.

Esse último será acompanhado pela banda britânica Coldplay, cujo vocalista, Chris Martin, ficou a cargo da direção artística do show e da escolha das apresentações.

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Os Muppets da Vila Sésamo também participarão do espetáculo, assim como Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger e Jennifer Hudson, que interpretará o hino dos Estados Unidos.

Quanto tempo vai durar?

Ao todo, os artistas terão cerca de 11 minutos para apresentar versões curtas das próprias canções. Em seguida, o público irá a acompanhar a segunda etapa do duelo entre Espanha e Argentina.

A iniciativa do evento partiu da FIFA Global Citizen Education Fund, uma fundação criada para ampliar o acesso de crianças à educação e ao futebol em diferentes partes do mundo.

Partida entre ex-campeões

A Espanha volta a disputar uma final de Copa do Mundo pela primeira vez desde o título conquistado em 2010. A equipe comandada por Luis de la Fuente chega embalada após eliminar a França por 2 a 0 na semifinal.

Já a Argentina, atual campeã mundial, derrotou a Inglaterra por 2 a 1 e tenta conquistar o tetracampeonato consecutivo de finais disputadas desde 2022.

Onde assistir Espanha x Argentina

  • Data: domingo, 19 de julho de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: MetLife Stadium, East Rutherford (Nova Jersey, EUA)
  • Transmissão: TV Globo, SBT, SporTV, Globoplay, ge TV e CazéTV.
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