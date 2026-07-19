Palpitômetro: especialistas apontam o campeão entre Argentina x Espanha na Copa

O campeão da Copa do Mundo é conhecido neste domingo (17), com a decisão entre Argentina x Espanha. As seleções entram em campo às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey (EUA), colocando frente a frente os astros Lionel Messi e Lamine Yamal. E os especialistas do Jogada opiniaram sobre o novo vencedor do Mundial.

Com campanhas invictas, as equipes chegam em alta, com os argentinos sendo os atuais campeões, enquanto os espanhóis não perdem uma partida desde 2024. Assim, tudo indica um confronto muito equilibrado, com o vencedor sendo definido no detalhe.

Para a maioria dos analistas, o time sul-americano será o campeão, garantindo então a 4ª estrela na despedida de Lionel Messi. Confira abaixo os votos dos especialistas.