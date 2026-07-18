Ferroviário perde para o Goiatuba por 3 a 0 e fica em situação delicada na Série D

O Ferroviário largou em desvantagem nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (18), o Tubarão da Barra foi derrotado por 3 a 0 pelo Goiatuba, no Estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba (GO), e terá uma missão difícil no jogo de volta para seguir vivo na luta pelo acesso à Série C.

A equipe cearense encontrou dificuldades diante do adversário, que aproveitou as oportunidades criadas para construir uma vantagem importante no confronto. O Goiatuba controlou boa parte da partida e confirmou a vitória com três gols, abrindo boa margem na disputa pela classificação às quartas de final.

Com o resultado, o Ferrão precisará vencer por três gols de diferença no duelo de volta para levar a decisão para os pênaltis. Para garantir a classificação no tempo regulamentar, o time coral terá que triunfar por quatro gols de vantagem.

A partida decisiva será disputada no próximo fim de semana, no Estádio Presidente Vargas. Além da vaga nas quartas de final, o Ferroviário segue na disputa por um lugar na Série C de 2027, já que o acesso será definido na fase seguinte da competição.

O vencedor do confronto ficará a apenas um mata-mata de conquistar o acesso à terceira divisão nacional.