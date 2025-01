Destaque no Aberto da Austrália, João Fonseca vive expectativa para jogar a Copa Davis: 'Um nervosismo a mais'

João Fonseca vive expectativa para jogar a Copa Davis, que será realizada nos dias 1 e 2 em Orleans, na França. Recentemente, o brasileiro atingiu o top 100 do ranking da ATP após campanha impressionante no Aberto da Austrália. Na ocasião, ele derrotou Andrey Rublev.

"Desde a Austrália, muita coisa mudou. Consegui atingir o top 100 esta semana e estou sentindo que estou evoluindo. O João Fonseca está crescendo e sigo com o mesmo objetivo: tentar buscar a vitória nesta semana", disse o tenista, demonstrando confiança em sua forma física e mental.

Sobre o ambiente em Orleans, Fonseca comentou a adaptação ao piso indoor, uma superfície mais rápida em comparação aos tradicionais courts ao ar livre. "É uma coisa mais rápida, mas já estou acostumado. Joguei bastante indoor no final do ano e consegui aprender melhor. Agora, estou bem ambientado, me sentindo bem aqui. O treinamento foi bom e espero continuar assim, mantendo a mesma vibe positiva para os próximos dias."

A Copa Davis, que sempre traz um fator emocional extra por representar o país, é um momento especial para Fonseca. O brasileiro falou sobre a emoção de competir no torneio. "Competir representando o Brasil é diferente, dá uma força e um nervosismo a mais, mas é isso que faz parte do tênis. A gente vai se reencontrando com jogadores e precisa saber lidar com isso", afirmou, ciente da pressão que a competição impõe, mas também da motivação extra que ela proporciona.

A seleção brasileira, que busca um bom desempenho contra a França, será composta também por Thiago Wild, Rafael Matos, Marcelo Melo e Matheus Pucinelli. O time sabe que enfrentará um adversário forte, já que o histórico entre os dois países favorece os franceses, que venceram três dos cinco confrontos anteriores.

O vencedor da chave entre Brasil e França encara o vencedor de Croácia e Eslováquia na próxima fase, com a segunda rodada da competição programada para setembro.

Fonseca, campeão do Next Gen ATP Finals e do Challenger de Canberra no último ano, entra com moral renovada e a missão de liderar o Brasil a avançar na Copa Davis.