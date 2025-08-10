Cruzeiro x Santos pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
Partida é válida pela 19ª rodada da Série A
Cruzeiro e Santos se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (10), pela 19ª rodada da Série A. O jogo será às 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).
A Raposa está na vice-liderança da Série A com 37 pontos e vem de vitória diante do Botafogo por 2x0 no Engenhão. Pela Copa do Brasil, avançou no meio de semana ao vencer o CRB por 2x0 em Alagoas.
Já o Peixe, é o 15º com 18 pontos e vem de vitória diante do Juventude, no Morumbis.
ONDE ASSISTIR
A partida terá transmissão do Premiere, TV Record, e da Cazé TV.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO
Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson. Técnico: Leonardo Jardim
SANTOS
Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinicius), Luisão, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón (Gabriel Bontempo), Zé Rafael (João Schmidt) e Neymar; Rollheiser, Tiquinho Soares e Barreal. Técnico: Cleber Xavier
Arbitragem
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho