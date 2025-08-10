Diário do Nordeste
Cruzeiro x Santos pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 19ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:42)
Jogada
Legenda: O Cruzeiro recebe o Santos pela Série A
Foto: Rafael Vieira/Cruzeiro

Cruzeiro e Santos se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (10), pela 19ª rodada da Série A. O jogo será às 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

A Raposa está na vice-liderança da Série A com 37 pontos e vem de vitória diante do Botafogo por 2x0 no Engenhão. Pela Copa do Brasil, avançou no meio de semana ao vencer o CRB por 2x0 em Alagoas.

Já o Peixe, é o 15º com 18 pontos e vem de vitória diante do Juventude, no Morumbis.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere, TV Record, e da Cazé TV.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.  Técnico: Leonardo Jardim

SANTOS

Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinicius), Luisão, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón (Gabriel Bontempo), Zé Rafael (João Schmidt) e Neymar; Rollheiser, Tiquinho Soares e Barreal.  Técnico: Cleber Xavier

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

