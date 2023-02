Copa do Brasil de 2023 definiu mais times classificados da 1ª Fase nesta quinta-feira; veja lista

A Copa do Brasil de 2023 teve continuidade nesta quinta-feira (23), com mais 5 confrontos da 1ª Fase. Ao todo, a competição reúne 40 duelos, em jogos únicos, para definir os classificados ao mata-mata.

Apenas os participantes da Libertadores, além dos vencedores da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde entram a partir da 3ª fase - que é o caso do Fortaleza.

A 1ª fase da Copa do Brasil está programa para ocorrer entre os dias 22 de fevereiro e 2 de março. Pelo regulamento, em caso de empate, o time visitante garante classificação. O mando de campo é definido via ranking da CBF: o melhor ranqueado atua fora, como é o caso do Ceará, que encara a Caldense-MG na quarta (1º), no Ronaldão-MG, às 21h30.

Times da Série A em campo

Nesta quinta-feira, 3 times da Série A entraram em campo. E todos se classificaram. O Coritiba venceu o Humaitá por 3 a 0, o Santos bateu o Ceilândia por 1 a 0 e o Vasco passou pelo Trem, do Amapá, por 4 a 0.

Legenda: O Santos também avançou na Copa do Brasil ao vencer o Ceilândia fora de casa Foto: Divulgação / Santos

CLASSIFICADOS DESTA QUINTA

Coritiba: venceu o Humaitá por 3 a 0.

Santos: bateu o Ceilândia por 1 a 0

Vasco: goleou o Trem por 4 a 0.

São Luiz: venceu o Juventude por 1 a 0

Remo: venceu o Vitória/ES por 1 a 0