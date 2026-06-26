Ceará embarca com reforço e sem titular para enfrentar o Juventude; veja relacionados

A delegação do Ceará embarcou, nesta sexta-feira (26), com 22 jogadores para a partida contra o Juventude, pela 15ª rodada da Série B. A principal novidade foi a presença do lateral-direito Bryan Borges, anunciado pelo Vovô nesta sexta. O defensor acertou com a equipe após deixar a Ponte Preta.
Em contrapartida, a principal ausência foi do zagueiro Éder, titular da zaga. O jogador completou a série de três cartões amarelos no jogo passado, contra o Botafogo-SP, e vai cumprir suspensão automática diante do Juve.
Além de Éder, também ficaram de fora o zagueiro Gilmar e o atacante Giulio. O clube ainda não detalhou o motivo das ausências. O departamento médico ainda contempla o lateral-direito Alex Silva, o volante Zanocelo e os meias Alano e Vina.
O Ceará enfrenta o Juventude no domingo (28), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul/RS. O Vovô busca se recuperar na tabela após perder em casa para o Botafogo-SP na rodada passada. Apesar do anúncio de Daniel Paulista como novo treinador, quem segue à frente do time nessa partida é o interino Anderson Batatais.
Lista de relacionados do Ceará
- Goleiros: Bruno Ferreira e Richard
- Laterais: Fernando, Bryan Borges, Sanchez e Rafael Ramos
- Zagueiros: Luizão, Júlio César, Luiz Otávio, Gabriel Rocha e Uchella
- Volantes: João Gabriel, Caio, Pedro Esli e Richardson
- Meias: Melk e Matheus Araújo
- Atacantes: Wendel Silva, Lucca, Kauã Ziegler, Matheusinho e Enzo Lodovico