Ceará anuncia lateral-direito Bryan Borges, que pode estrear antes da janela; entenda

O Ceará Sporting Club anunciou a contratação do lateral-direito Bryan Borges, ex-Ponte Preta. O contrato com o Vovô foi firmado até o fim de 2027.

O detalhe é que o defensor de 29 anos já pode estrear pelo Vovô. O Diário do Nordeste apurou que o atleta chega como agente livre, uma vez que conseguiu rescisão indireta com o clube paulista - as partes estavam em litígio por divergências financeiras, com Bryan não sendo relacionado nos últimos jogos. Deste modo, chega como um agente livre, permitindo então a regularização sem a necessidade da abertura da janela de transferências, no dia 20 de julho, e ficando à disposição para atuar.

Na atual temporada, o jogador atuou em 13 partidas, entre Campeonato Paulista e Série B do Brasileiro. Além de lateral, também pode atuar como atacante.

Natural de Salvador, na Bahia, o atleta iniciou a trajetória na Chapecoense. Na carreira, acumula passagens também por equipes como Náutico, Novorizontino e Paysandu.

Bryan Borges | Ficha técnica