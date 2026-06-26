Ceará anuncia lateral-direito Bryan Borges, que pode estrear antes da janela; entenda

O defensor de 29 anos assina contrato até o fim de 2027

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
26 de Junho de 2026 - 08:50 (Atualizado às 09:07)
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Legenda: Bryan Borges é o novo reforço do Ceará para a temporada de 2026
Foto: divulgação / Ponte Preta
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O Ceará Sporting Club anunciou a contratação do lateral-direito Bryan Borges, ex-Ponte Preta. O contrato com o Vovô foi firmado até o fim de 2027.

O detalhe é que o defensor de 29 anos já pode estrear pelo Vovô.  O Diário do Nordeste apurou que o atleta chega como agente livre, uma vez que conseguiu rescisão indireta com o clube paulista - as partes estavam em litígio por divergências financeiras, com Bryan não sendo relacionado nos últimos jogos. Deste modo, chega como um agente livre, permitindo então a regularização sem a necessidade da abertura da janela de transferências, no dia 20 de julho, e ficando à disposição para atuar.

Na atual temporada, o jogador atuou em 13 partidas, entre Campeonato Paulista e Série B do Brasileiro. Além de lateral, também pode atuar como atacante.

Natural de Salvador, na Bahia, o atleta iniciou a trajetória na Chapecoense. Na carreira, acumula passagens também por equipes como Náutico, Novorizontino e Paysandu.

Bryan Borges | Ficha técnica

  • Bryan Borges Mascarenhas (Bryan Borges)
  • Posição: Lateral-direito
  • Naturalidade: Salvador/BA
  • Clubes onde passou: Chapecoense/SC, Náutico/PE, Novorizontino/SP, Paysandu/PA, Ponte Preta/SP e Ceará/CE.
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