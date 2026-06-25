Ceará anuncia Daniel Paulista como novo técnico

O Ceará Sporting Club anunciou a contratação de Daniel Paulista como novo técnico. O profissional estava livre no mercado após a saída do Goiás no início da semana e assinou contrato até o fim de 2026, com uma comissão formada pelo auxiliar Daniel Cerqueira e pelo preparador físico Rodolfo Mancha.

No planejamento interno, Daniel vai encontrar a delegação alvinegra em Caxias do Sul na sexta-feira (26), uma vez que o Vovô entra em campo no domingo (28), diante da Juventude, às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi/RS. Apesar disso, o elenco no jogo segue comandada pelo interino Anderson Batatais.

Após iniciar a carreira no Sport, acumula experiência também em equipes como Guarani, Confiança, CRB e Remo. Ao todo, acumula uma trajetória de 10 anos na função.

“Estou muito feliz por chegar ao Ceará. Conheço a grandeza do clube, a sua tradição e a força da torcida alvinegra. Chego motivado, com muita vontade de trabalhar e de contribuir para que o Ceará alcance o objetivo. Estou ansioso para encontrar a torcida, viver a atmosfera do Castelão, do Presidente Vargas, e começar a caminhada juntos. Tenho certeza de que, com muito trabalho e o apoio do nosso torcedor, teremos um caminho muito forte pela frente. Vamos juntos”, declarou.

Como perfil tático, adota uma estratégia mais compacta. Assm, gosta de equipes com transições ofensivas rápidas e estabilidade defensiva. O principal objetivo é garantir o acesso à Série A do Brasilerio. Na Série B, o time alvinegro é o 14º colocado no momento, com 17 pontos.

Títulos de Daniel Paulista como técnico