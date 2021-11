CBF define data das últimas rodadas da Série A; veja jogos de Ceará e Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta terça-feira (9) os detalhes dos últimos jogos da Série A de 2021. A competição será encerrada no dia 9 de dezembro, com todos os jogos com início em modo simultâneo às 21h30. Assim, foram definidas da 35ª a 38ª rodadas.

Com dificuldade no calendário por conta das decisões da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Taça Libertadores, a entidade não apresentou um conjunto de jogos consecutivos, mas rodadas que se misturam. Assim, alguns duelos da 35ª rodada serão após o início da 36ª, por exemplo.

A penúltima rodada, a 37ª, será entre os dias 5 e 6 de dezembro. Confira abaixo o detalhamento dos compromissos de Ceará e Fortaleza, os representantes cearenses na 1ª divisão nacional.

Sequência de jogos de Ceará e Fortaleza:

31ª rodada

10.11 - Athletico-PR x Ceará | Arena da Baixada, às 18h30

10.11 - Fortaleza x São Paulo | Arena Castelão, às 21h30

32ª rodada

13.11 - Bragantino x Fortaleza | Nabi Abi Chedid, às 19h

14.11 - Ceará x Sport | Arena Castelão, às 19h

33ª rodada

17.11 - Fortaleza x Ceará | Arena Castelão, às 21h30

34ª rodada

20.11 - Atlético-GO x Ceará | Antônio Accioly, às 21h

20.11 - Fortaleza x Palmeiras | Arena Castelão, às 19h

35ª rodada

25.11 - Santos x Fortaleza | Vila Belmiro, às 19h

25.11 - Ceará x Corinthians | Arena Castelão, às 20h

36ª rodada

30.11 - Flamengo x Ceará | Maracanã, às 20h

03.12 - Fortaleza x Juventude | Arena Castelão, às 19h

37ª rodada

05.12 - Ceará x América-MG | Arena Castelão, às 19h

06.12 - Cuiabá x Fortaleza | Arena Pantanal, às 22h

38ª rodada

09.12 - Palmeiras x Ceará | Allianz Parque, às 21h30

09.12 - Fortaleza x Bahia | Arena Castelão, às 21h30