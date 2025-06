Campeonato de Tênis em Tianguá reúne 60 atletas até domingo (8)

A 1ª etapa do Circuito Serra e Serão de Tênis vai até o dia 8 de junho na cidade de Tianguá, a 310 km de Fortaleza, na Serra da Ibiapaba. A academia Morais Tênis recebe a competição que terá cerca de 60 participantes de vários municípios da região em categorias diversas.

No naipe masculino, as disputas serão na quarta, quinta e sexta classes. Já o feminino vai disputar no iniciante e na terceira classe. A maior parte dos jogos será realizada no sábado. As semifinais e finais serão realizadas no domingo.

"Dez cidades estão representadas para jogar o torneio. Isso é incrível. Quer dizer que a região tem potencial e precisa de mais eventos assim, de mais treinadores, de mais espaços para o desenvolvimento do tênis. É um esporte tão importante. Na minha cabeça não é para poucos, deveria ser para todos”, afirmou avaliou Zilenita Zivkovic, que tem passagens pela Federação Brasileira Internacional de Tênis. Ela também dirigiu a Federação Cearense até 2020.

“Por isso, criei o Clube do Tenista para que realmente o tênis se torne cada vez mais acessível. É um esporte completo. E hoje integro educação e esporte. Tenho certeza que após esse evento o tênis vai crescer muito na região", completou.

Além de atletas da cidade-sede, a competição tem jogadores de Fortaleza, Canindé, Ipueiras, Boa Viagem, Nova Russas, Varjota, Crateús, Juazeiro do Norte e Sobral. Zilenita, que também é treinadora e já foi atleta, ainda destaca.

"É um esporte que não tem idade para você iniciar nem para você parar. Faz muito bem para a mente. O tênis é um esporte que amplia a longevidade e, sem contar, a questão da saúde”, conclui.

1ª Etapa do Circuito Serra e Sertão de Tênis