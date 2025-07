Brasil vence o EUA com virada histórica e é campeão da Universíade no basquete após 62 anos

O Brasil derrotou os Estados Unidos por 94 a 88 em uma virada espetacular e foi campeão da Universíade, também conhecida como Jogos Mundiais Universitários, neste sábado (26). A competição, que acontece de 2 em 2 anos, teve a edição deste ano disputada na região de Rhine-Ruhr, na Alemanha, e se encerrou neste domingo (27).

Esse foi o segundo ouro do Brasil na história da modalidade - o primeiro foi conquistado em 1963, em Porto Alegre. Além das duas conquistas, os brasileiros contam também com uma prata, em 2023, e três medalhas de bronze, em 1967, 1973 e 1997.



Legenda: Reynan, que acertou a bola de três do empate, anotou 18 pontos Foto: Reprodução / @basquetecbb

A Seleção Brasileira venceu o primeiro quarto por 20 a 17, mas foram dominados nos dois quartos seguintes. Os americanos fizeram 43 a 29 no segundo e incríveis 67 a 45 no terceiro período. Mas a reação brasileira veio no último quarto.

A equipe comandada por Fernando Pereira emplacou 35 a 13 no período final e empatou a partida faltando 6 segundos com uma bola de três de Reynan. Na prorrogação, a vitória foi sacramentada com o placar de 14 a 8. Adyel Borges foi o cestinha do Brasil na final, com 25 pontos. Reynan anotou 18 pontos e Zu Júnior, outro destaque, fez 16.





CONFIRA A SELEÇÃO:



ATLETAS:

Adyel Borges | UNICESUMAR-RJ / FEURJ

Agapy Santos | UNICESUMAR-RJ / FEURJ

Anderson Barbosa | UNICESUMAR-RJ / FEURJ

Bruno Cardoso | UNICESUMAR-RJ / FEURJ

Gabriel Campos | UNICESUMAR-RJ / FEURJ

Gabriel Novaes | UNICESUMAR-RJ / FEURJ

Leonardo Colimério | QUC-EUA

Matheus Buiu | UFBRA-SP / FUPE

Zu Junior | UNICESUMAR-SP / FUPE

Rafael Rachel | UNICESUMAR-RJ / FEURJ

Reynan Gabriel | UNICESUMAR-RJ / FEURJ

Yuri Neptune | UNICESUMAR-RJ / FEURJ

COMISSÃO TÉCNICA:



Fernando José de Oliveira Pereira (Técnico)

Fabrício Freire Rocha (Auxiliar Técnico)

Paulo Alberto de Paula (Preparador Físico)