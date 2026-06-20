Quem é Eloy Room? Goleiro de Curaçao faz história e bate marca na Copa do Mundo

Seleção caribenha enfrentou o Equador neste sábado

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
20 de Junho de 2026 - 23:47 (Atualizado às 23:53)
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Legenda: Eloy Room, goleiro de Curaçao.
Foto: Divulgação/Fifa.
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Curacao segurou o empate em 0 a 0 diante do Equador e fez história na Copa do Mundo de 2026! Foi o primeiro ponto na história conquistado pela estreante. Um dos grandes reesposáveis por isso foi o goleiro Eloy Room, que fez 15 defesas e segurou a pressão adversária no jogo deste sábado (20), no Kansas. 

Com isso, ele se tornou o goleiro com mais defesas na história das Copas considerando apenas o tempo regulamentar. Somando prorrogação, ele é superado apenas pelo norte-americano Tim Howard, que fez 16 numa partida contra a Bélgica. O duelo do Mundial de 2014 teve prorrogação.

O goleiro de 37 anos nasceu na Holanda, mas tem ascendência em Curaçau, assim como diversos outros companheiros de seleção. Então, optou por defender a bandeira do grupo do país do pai.

Na partida de estreia de Curacao, contra a Alemanha, ele levou sete gols. Apesar disso, fez uma grande partida diante do Equador, com muitas defesas difíceis e foi o nome do jogo.

Curaçao volta a campo na quinta-feira ((25), quando enfrenta a Costa do Marfim na última rodada da fase de grupos do Mundial.

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