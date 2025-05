Brasil estreia contra El Salvador pela Copa do Mundo de Futebol de Areia; veja onde assistir

O Brasil faz sua estreia na Copa do Mundo de Futebol de Areia nesta sexta-feira (2). A seleção enfrenta El Salvador pela fase de grupos da competição iniciada na última quinta-feira (1). O Brasil é o maior campeão da Copa de Futebol de Areia e soma seis títulos.

Grande nome do Brasil na Copa é pivô rodrigo. Ele faz parte dos 10 maiores artilheiros de todos os tempos do Brasil. Com a seleção, ele já venceu as copas de 2017 e 2024. Rodrigo conquistou o título de melhor jogador na competição do ano passado. Entre os destaques também está o goleiro Bobô. ele já foi eleito algumas vezes como melhor goleiro em competições de futebol de areia. Ele recebeu a Luva de Ouro na última Copa, em 2024.

ONDE ASSISTIR:

SporTV (TV Fechada e Globoplay), CazéTV (Youtube) e FIFA+ (Plataforma da FIFA)

FICHA TÉCNICA

Brasil x El Salvador

Grupos (D) — Copa do Mundo de Futebol de Areia

Data e horário: sexta-feira, dia 2 de maio, às 12h (de Brasília)

Local: The Paradise Arena, cidade de Victoria (SEY)

Árbitro: Ibrahim Alraeesi (árbitro); Vitalij Gomolko (assistente)