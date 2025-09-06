Saiba que horas começa o Caldeirão com Mion hoje 06/09

O "Caldeirão com Mion", da TV Globo, promete muita diversão na tarde deste sábado (6). O programa começa a partir de 16h15, logo após "O Melhor da Escolinha".

Quem está participando do Caldeirão do Mion?

Neste sábado (6), o 'Caldeirão do Mion' recebe Renato Teixeira, músico e poeta conhecido por grandes sucessos da música brasileira, como a gigante 'Romaria'. No programa, ele canta algumas dessas canções que marcam sua trajetória, e é acompanhado pelos atores Jackson Antunes e Guito.

No quadro "Sobe o Tom", Tiago Iorc e Sergio Reis se juntam aos convidados com muita música e emoção.

Que horas começa o Caldeirão do Mion?

O "Caldeirão do Mion" deste sábado começa a partir de 16h15, conforme programação da Globo. Também é possível assistir a emissora pelo Globoplay.