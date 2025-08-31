Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (31/08)?

Mais uma edição do "Viver Sertanejo", da TV Globo, irá ao ar neste domingo (31). Apresentado pelo cantor Daniel, o programa começa às 8h45, após o "Globo Rural".

Nesta edição, o programa dá sequência ao especial em homenagem aos 70 anos da Festa do Peão de Barretos. No programa, Edson & Hudson, Matogrosso & Mathias e Jerônimo Luiz Muzetti, presidente do “Os Independentes” – associação responsável pela organização da Festa – contam a Daniel histórias relacionadas à festa.

Nos musicais, além de sucessos como “Rodeio Brasileiro” e “De Barretos a Nashville”, interpretados por Edson & Hudson, os artistas se reúnem com Daniel para cantar “Clima de Rodeio”.

Que horas começa o Viver Sertanejo hoje (31)?

O programa "Viver Sertanejo" vai ao ar todos os domingos a partir de 8h45, após o "Globo Rural", na TV Globo e no Globoplay. O programa segue até às 9h30.

Na atração, Daniel recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo para conversas, números musicais e tudo que combina com o modo de vida do interior.