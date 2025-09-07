Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (07/08)?
Programa recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo
Mais uma edição do "Viver Sertanejo", da TV Globo, irá ao ar neste domingo (7). Apresentado pelo cantor Daniel, o programa começa às 8h45, após o "Globo Rural".
Nesta edição, o apresentador recebe os artistas Roberta Miranda e Gustavo Mioto.
O programa "Viver Sertanejo" vai ao ar todos os domingos a partir de 8h45, após o "Globo Rural", na TV Globo e no Globoplay. O programa segue até às 9h30.
Na atração, Daniel recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo para conversas, números musicais e tudo que combina com o modo de vida do interior.