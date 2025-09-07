Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (07/08)?

Programa recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Daniel, Roberta Miranda e Gustavo Mioto
Legenda: Nesta edição, o apresentador recebe os artistas Roberta Miranda e Gustavo Mioto
Foto: Divulgação

Mais uma edição do "Viver Sertanejo", da TV Globo, irá ao ar neste domingo (7). Apresentado pelo cantor Daniel, o programa começa às 8h45, após o "Globo Rural".

Nesta edição, o apresentador recebe os artistas Roberta Miranda e Gustavo Mioto.

Veja também

teaser image
Zoeira

Eclipses de Setembro: Temporada de fins e recomeços

teaser image
Zoeira

Herdeiros de Giorgio Armani: conheça os sucessores do império do estilista

teaser image
Zoeira

Raul Gil foi diagnosticado com diverticulite aguda e desidratação, revela boletim médico

Que horas começa o Viver Sertanejo hoje (7)?

O programa "Viver Sertanejo" vai ao ar todos os domingos a partir de 8h45, após o "Globo Rural", na TV Globo e no Globoplay. O programa segue até às 9h30.

Na atração, Daniel recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo para conversas, números musicais e tudo que combina com o modo de vida do interior.

Assuntos Relacionados
Daniel, Roberta Miranda e Gustavo Mioto
Zoeira

Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (07/08)?

Programa recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo

Redação
Há 1 hora
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
Padre Marcelo Rossi em meio a celebração de missa aos domingos
Zoeira

Que horas começa a 'Santa Missa com Padre Marcelo' na Globo? Veja horário deste domingo (07/09)

A celebração eucarística é transmitida para todo o Brasil

Redação
06 de Setembro de 2025
Virginia com vestido florido no palco do 'Sabadou com Virginia'
Zoeira

Qual o horário do Sabadou com Virgínia hoje (06/09)?

Programa vai ao ar logo após o "Bake off Brasil - Mão na Massa"

Redação
06 de Setembro de 2025
Foto do influenciador Gato Preto
Zoeira

Gato Preto gastou R$ 7 mil em bebidas alcoólicas antes de acidente de carro

Influenciador avançou sinal vermelho, colidiu com outro carro e abandonou local do acidente

Redação
06 de Setembro de 2025
Participantes do Dança dos Famosos
Zoeira

Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (07/09)?

Quadro faz parte do Domingão com Huck

Redação
06 de Setembro de 2025
foto de Marcos Mion, Sergio Reis e Renato Teixeira no palco do Caldeirão com Mion, da Tv Globo
Zoeira

Saiba que horas começa o Caldeirão com Mion hoje 06/09

Programa recebe Renato Teixeira com muita música e emoção

Redação
06 de Setembro de 2025
Cena de um homem e uma mulher sorrindo em ambiente urbano, esplêndido momento de interação social
Zoeira

Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (6)

Filme será exibido após “História de Amor - Edição Especial”, às 14h40

A. Seraphim
06 de Setembro de 2025
Modelo brasileiro Yago Luiz, encontrado morto na Grécia, será velado em SP neste domingo (7)
Zoeira

Modelo brasileiro Yago Luiz, encontrado morto na Grécia, será velado em SP neste domingo (7)

Jovem de 25 anos morreu na piscina de hotel de luxo em Mykonos

Redação
06 de Setembro de 2025