Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Eclipses de Setembro: Temporada de fins e recomeços

Escrito por
*Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:51)
Zoeira
Eclipse
Foto: Shutterstock / Jan Haz

Os eclipses sempre causaram fascínio e medo. Para nossos ancestrais, eram sinais de catástrofes, guerras e até a morte ou queda de reis. O nome vem do grego ekleipsis, que significa "desaparecer, deixar de existir". Afinal, o que mais assustava do que ver a luz – fonte da vida – subitamente ocultada? 

Mas, por trás desse temor, havia também reverência. Eclipses sempre foram vistos como marcos, fronteiras entre o que já não serve e o que precisa nascer. São fenômenos relativamente comuns – acontecem de 4 a 6 vezes ao ano –, mas carregam simbolismo profundo: são como chamadas da vida para mudarmos de rota.

Neste mês de setembro, teremos dois eclipses: no dia 7, um Eclipse Lunar Total em Peixes, e no dia 21, um Eclipse Solar em Virgem. O eclipse lunar ocorre na Lua Cheia, quando a Terra bloqueia os raios solares que iluminam a Lua. Nesse momento, ela pode adquirir tons vermelhos ou alaranjados, a famosa “Lua de Sangue”. Já o eclipse solar só acontece na Lua Nova, quando o satélite se alinha à frente do Sol, obscurecendo temporariamente sua luz.

O que o eclipse significa para nós?

Na astrologia, eclipses representam pontos de virada. No eclipse lunar, o passado é encoberto pelo presente. Velhos padrões emocionais vêm à tona para serem liberados: mágoas, medos, feridas antigas que já não cabem. É o momento de soltar. Já o eclipse solar fala de criação: após deixar algo para trás, precisamos decidir o que plantar. Que atitudes corajosas você está pronta para tomar? Que capítulo precisa, enfim, começar?

O corpo também sente. É comum cansaço, baixa imunidade, insônia. São dias de energia amplificada – convites à pausa, ao autocuidado e à escuta do próprio ritmo.

Veja também

teaser image
Ednardo Rodrigues

Eclipse lunar ocorrerá neste domingo, dia da Independência

Como aproveitar esse momento de eclipses?

Em vez de temer os eclipses, podemos vê-los como portais de revelação. Pergunte-se:

  • O que preciso deixar para trás?
  • Que hábitos merecem ser transformados?
  • Que decisão corajosa não posso mais adiar?

Muitos perguntam se é o momento de fazer rituais durante os eclipses, mas a recomendação é justamente o contrário: não ritualizar. O eclipse é um fenômeno de energia intensa e caótica, que abre portais difíceis de controlar. Em vez de tentar direcionar essa força, é mais sábio observar e acolher. Esses dias pedem silêncio, pausa, descanso, muita hidratação e atenção aos sinais sutis — um sonho, uma lembrança, uma intuição. É tempo de se deixar atravessar, e não de tentar conduzir.

E lembre-se: eclipses não têm tempo linear. Eles unem passado, presente e futuro, acelerando processos e abrindo clareiras em nossa vida. Se não escolhemos, eles escolhem por nós – limpando aquilo que já não sustenta a alma. Neste setembro, permita-se atravessar a sombra para acessar mais verdade e clareza. Não tema: apenas ouça o chamado.

Se antes nossos ancestrais temiam que o eclipse anunciasse a morte de reis, hoje entendemos que ele anuncia apenas a morte de velhos padrões. Não de pessoas, mas de versões de nós mesmos que já não precisam existir.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

 
Raul Gil na frente de um painel de luzes azuis, sorrindo enquanto segura um microfone em um palco de stand-up.
Zoeira

Raul Gil foi diagnosticado com diverculite aguda e desidratação, revela boletim médico

Ele está internado na Zona Sul de São Paulo desde a última quarta-feira (3)

Redação
Há 24 minutos
Eclipse
Zoeira

Eclipses de Setembro: Temporada de fins e recomeços

*Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (5/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
05 de Setembro de 2025
Cena de episódio de South Park satiriza tarifas impostas por Donald Trump e zomba de preço dos Labubus
Zoeira

'South Park' debocha de tarifas de Trump e zomba de preços do Labubu em novo episódio

Novo capítulo da série chamou atenção nas redes sociais por tirar sarro do presidente e do conflito no cenário internacional

Redação
04 de Setembro de 2025
TV Globo anuncia Tati Machado como substituta de Ana Maria no ‘Mais Você’
Zoeira

TV Globo anuncia Tati Machado como substituta de Ana Maria no ‘Mais Você’

Apresentadora divide comando com Gil do Vigor durante férias da titular

Redação
04 de Setembro de 2025
Regina Duarte surge de cadeira de rodas e preocupa fãs ‘Estive sofrendo’
Zoeira

Regina Duarte surge de cadeira de rodas e preocupa fãs: ‘Estive sofrendo’

Atriz tranquilizou admiradores com uma publicação nas redes sociais

Redação
04 de Setembro de 2025
Giorgio Armani era um homem branco, idoso e de cabelos brancos
Zoeira

Estilista Giorgio Armani quase foi médico: saiba curiosidades sobre a vida do ícone da moda

Ele morreu nesta quinta-feira (4), aos 91 anos

Redação
04 de Setembro de 2025
Imagem de Giorgio Armani de terno azul acenando em evento
Zoeira

Giorgio Armani acumulou fortuna de US$ 12,1 bilhões e expandiu marca para áreas além da moda

Estilista italiano faleceu nesta quinta-feira (4), aos 91 anos, acompanhado de familiares

Redação
04 de Setembro de 2025
Registro da turnê After Hours Til Dawn de The Weeknd
Zoeira

The Weeknd confirma três shows de turnê no Brasil com Anitta; veja datas

Sete cidades no mundo irão receber novo roteiro de eventos

Redação
04 de Setembro de 2025